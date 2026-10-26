ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【29】Beff／半導体のように電池も水平分業 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:00 有料会員限定 （写真：Beff） 山下 美沙 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］Beff（ベフ） ［設 立］2023年7月 ［資本金（資本準備金含む）］4億8893万円 ［社員数］11人／11人 ［代表者名］長野幸大・天貝俊介 ［所在地］東京都千代田区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 552文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #蓄電池（自動車、IT機器向け） #スタートアップ 関連業界 #次世代自動車 #宇宙開発 #データセンター 関連企業 #日産自動車 #トヨタ自動車 #ソフトバンクグループ 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【30】pHydrogen／低コストでグリーン水素を製造 前の記事 すごいベンチャー【28】ロボトラック／無人自動運転トラックを実現へ 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 東大発ベンチャーで、最先端AIで建設などものづくり産業のDXを展開する｢燈｣が目指す目標と勝算 キオクシアから分離した｢秘密計算スタートアップ｣の破壊力､欧米韓メーカーの開発競争が本格化"AIの次"見据えて参戦 山下 美沙 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 やました みさMisa Yamashita 生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。 連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0