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ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版

すごいベンチャー【29】Beff／半導体のように電池も水平分業

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円筒とラミセルの電池
（写真：Beff）

［社 名］Beff（ベフ）
［設 立］2023年7月
［資本金（資本準備金含む）］4億8893万円
［社員数］11人／11人
［代表者名］長野幸大・天貝俊介
［所在地］東京都千代田区
   大学発 

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山下 美沙 東洋経済 記者
やました みさMisa Yamashita

生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。

連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp

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