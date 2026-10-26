すごいベンチャー【29】Beff／半導体のように電池も水平分業

やました みさ

Misa Yamashita

生まれも育ちも山梨県。神戸大学経済学部卒。入社後は精密業界を担当し、ロボットやピアノ、腕時計業界などを取材してきた。2026年5月からは、ソニーやパナソニックなど電機業界を担当。好きなことは工場見学や企業ミュージアム巡り。仕事との境目はあまりない。

連絡先:misa-yamashita[at]toyokeizai.co.jp