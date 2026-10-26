ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【30】pHydrogen／低コストでグリーン水素を製造 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:00 有料会員限定 水素製造用のセルスタック（写真：pHydrogen） 岡田 広行 東洋経済 コラムニスト フォロー 1/1 PAGES ［社 名］pHydrogen（ファイドロジェン） ［設 立］2025年1月 ［資本金（資本準備金含む）］3億円 ［社員数］7人／10人 ［代表者名］飛田貴大 ［所在地］東京都千代田区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 531文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #大学発ベンチャー #再生可能エネルギー #スタートアップ 関連業界 #電力・ガス #脱炭素 #水処理プラント 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【31】カーボンクライオキャプチャー／排ガスから高効率でCO2回収 前の記事 すごいベンチャー【29】Beff／半導体のように電池も水平分業 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 創業半年で30億円調達､｢2足歩行ロボット｣を日本で量産へ､Turing共同創業者が挑む｢アトム｣の野望 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（後編） 岡田 広行 東洋経済 コラムニスト フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 おかだ ひろゆきHiroyuki Okada 1966年10月生まれ。早稲田大学政治経済学部政治学科卒。1990年、東洋経済新報社入社。産業部、『会社四季報』編集部、『週刊東洋経済』編集部、企業情報部などを経て、現在、報道部コラムニスト。電力・ガス業界を担当し、エネルギー・環境問題について執筆するほか、2011年3月の東日本大震災発生以来、被災地の取材も続けている。著書に『被災弱者』（岩波新書） この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0