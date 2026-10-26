ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【31】カーボンクライオキャプチャー／排ガスから高効率でCO2回収 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:00 有料会員限定 焼酎製造の発酵工程由来のCO2でドライアイスを製造（写真：カーボンクライオキャプチャー） 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］カーボンクライオキャプチャー ［設 立］2024年11月 ［資本金（資本準備金含む）］6500万円 ［社員数］3人／7人 ［代表者名］一ノ瀬 泉 ［所在地］茨城県つくば市 この記事は有料会員限定です 残り 545文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #スタートアップ #環境 #先端科学・研究開発 関連業界 #化学 #脱炭素 #リサイクル（産業系） 関連企業 #信越化学工業 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【32】LINEAイノベーション／放射性廃棄物ゼロの核融合発電 前の記事 すごいベンチャー【30】pHydrogen／低コストでグリーン水素を製造 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ シェア買いから農園ゲームへ､急成長のECアプリ｢カウシェ｣ DeNAとも資本業務提携､門奈CEOが語る｢ピボットのリアル｣ ブラックロック系が日本の新興企業に初出資 アスエネがシリーズDで135億円調達しても｢IPOを遅らせる｣理由 GPU不要､数千円のチップで動く｢製造機械の異常検知AI｣開発､現役東大生2人が挑むベンチャー･ZetaXの野望 岸本 吉浩 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto 1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0