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すごいベンチャー【31】カーボンクライオキャプチャー／排ガスから高効率でCO2回収

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プラントと会社代表者たち
焼酎製造の発酵工程由来のCO2でドライアイスを製造（写真：カーボンクライオキャプチャー）

［社 名］カーボンクライオキャプチャー
［設 立］2024年11月
［資本金（資本準備金含む）］6500万円
［社員数］3人／7人
［代表者名］一ノ瀬 泉
［所在地］茨城県つくば市

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岸本 吉浩 東洋経済 記者
きしもと よしひろYoshihiro Kishimoto

1996年東洋経済新報社入社。以来各種企業調査にかかわる。『CSR企業総覧』編集長として、CSR調査、各種企業評価を長年担当。著書に『指標とランキングでわかる! 本当のホワイト企業の見つけ方』など。2023年4月から編集局記者、編集委員、2023年版から『本当に強い大学』編集長。

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