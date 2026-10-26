ビジネス #すごいベンチャー100 2026年最新版 前の記事 次の記事 すごいベンチャー【32】LINEAイノベーション／放射性廃棄物ゼロの核融合発電 2分で読める 公開日時：2026/10/26 05:00 有料会員限定 野尻CEOと新方式の核融合炉プラントの模型（写真：編集部撮影） 秦 卓弥 東洋経済 記者 フォロー 1/1 PAGES ［社 名］LINEAイノベーション（リニアイノベーション） ［設 立］2023年9月 ［資本金（資本準備金含む）］17億2073万円 ［社員数］11人／12人 ［代表者名］野尻悠太 ［所在地］東京都千代田区 大学発 この記事は有料会員限定です 残り 549文字 ログイン 有料会員登録 【10/31まで】 年額プラン2,000円OFF！ クーポンコード： tk26atcp 関連キーワード #核融合発電 #大学発ベンチャー #先端科学・研究開発 関連業界 #電力・ガス #脱炭素 #重電 関連企業 #ＬＩＮＥヤフー 各タグのフォローボタンをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます すごいベンチャー100 2026年最新版 2026/10/26 更新 41 記事 フォロー 次の記事 すごいベンチャー【37】スペースデータ／宇宙防衛の新時代を担う 前の記事 すごいベンチャー【31】カーボンクライオキャプチャー／排ガスから高効率でCO2回収 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています 100社掲載！｢すごいベンチャー｣2025年最新版。激変期を切り拓く日本の"ネクストユニコーン"はどこか ｢すごいベンチャー100｣2024年最新版･全リスト 環境が激変する中で伸びる未来のユニコーンはここだ ｢すごいベンチャー100｣2023年最新版･全リスト イノベーション起こす未来のユニコーンはここだ 合計で6000社を突破！最新25年度版大学別の｢大学発ベンチャー｣ランキング全240校リスト 地方大学発のスタートアップの現状から考察する｢事業成長を阻む3つの共通要因｣（前編） 160社の支援で見えてきた｢大学発スタートアップ｣事業化までの3つの課題と2つの解決策 秦 卓弥 東洋経済 記者 フォロー フォローすると、最新記事をメールでお知らせします。 はた たくやTakuya Hata 流通、石油、総合商社などの産業担当記者を経て、2016年から『週刊東洋経済』編集部。「ザ・商社 次の一手」、「中国VS.日本 50番勝負」などの大型特集を手掛ける。19年から『会社四季報 プロ500』副編集長。21年から再び『週刊東洋経済』編集部。24年から8年振りの記者職に復帰、現在は自動車業界を担当。アジア、マーケット、エネルギーに関心。 この著者の記事一覧 この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0