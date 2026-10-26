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すごいベンチャー【32】LINEAイノベーション／放射性廃棄物ゼロの核融合発電

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野尻CEOとプラントの模型
野尻CEOと新方式の核融合炉プラントの模型（写真：編集部撮影）

［社 名］LINEAイノベーション（リニアイノベーション）
［設 立］2023年9月
［資本金（資本準備金含む）］17億2073万円
［社員数］11人／12人
［代表者名］野尻悠太
［所在地］東京都千代田区
   大学発 

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秦 卓弥 東洋経済 記者
はた たくやTakuya Hata

流通、石油、総合商社などの産業担当記者を経て、2016年から『週刊東洋経済』編集部。「ザ・商社 次の一手」、「中国VS.日本 50番勝負」などの大型特集を手掛ける。19年から『会社四季報 プロ500』副編集長。21年から再び『週刊東洋経済』編集部。24年から8年振りの記者職に復帰、現在は自動車業界を担当。アジア、マーケット、エネルギーに関心。

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