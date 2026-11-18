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原子炉とは、核分裂を起こさせること（熱エネルギーの発生と中性子の発生）、親物質を核分裂性物質に転換すること、核分裂の結果生じたゴミ（核分裂生成物）を取り除くこと、発生した熱エネルギーを取り出すこと、それを意図のもとに制御（進める、止める）し、実行する装置である。

「溶融塩炉」は原子炉の一種だ。ウランなどの核分裂反応を起こしてエネルギーを取り出す装置だ。しかし福島原発事故を起こした軽水炉とはまったく異なる方法で核分裂反応を起こさせる。その最大の特徴は、液体の燃料を使う点だ。

液体の燃料を使う溶融塩炉

現在、日本を含む世界で使われている原子力発電所は、ウランの酸化物を小さく焼き固めたペレットを金属製の筒の中に詰めた燃料棒にして使っている。燃料棒を使う理由は、燃料としてのウランや、核分裂の結果、生まれてくる放射性のゴミ（核分裂生成物）、ウランが燃えずにメタボリック症候群で大きくなってできてしまった長寿命の放射性廃棄物をその筒の中に閉じ込めておくためだ。

通常の運転では、この燃料棒の中から放射性物質が外に出てくることはほとんどないが、2011年の福島第一原発事故のようなことが起こると、燃料棒の表面が破れて中に閉じ込めていたはずの放射性物質が外に出てきてしまう。そればかりか、この燃料棒そのものが、福島第一原発事故を引き起こす原因ともなった。

福島原発事故では、地震が発生した直後に核分裂反応を止めることはできた。しかしその後、津波が非常用のディーゼル発電機や非常用ポンプを水浸しにしてしまったため、核分裂反応が止まった後も発生する崩壊熱を冷やすことができなくなってしまった。

このことは、単に燃料が高温で溶けるかも知れないというだけでなく、燃料としてのウランや放射性物質を閉じ込めるという重要な役割を果たしている燃料棒の被覆管と、本来、原子炉を冷やすために使われているはずの水とが化学反応を起こして水素を発生させてしまうということにもつながった。

普段、運転されている摂氏300度程度の温度では水素が発生することはないが、福島第一原発事故のように冷却ができなくなると1200度以上になってしまう。この温度は、燃料棒被覆管に使われているジルコニウムという金属と水とが反応して水素を発生させ始める温度である。

結果として、大量の水素が原子炉建屋に充満し、あの水素爆発を引き起こしたと言われている。原子炉建屋は、万が一その内部で原子炉の破壊などが生じても、外に放射性物質を出さない最後の砦だ。ここが壊れてしまえば、むき出しになった核燃料からは放射性物質が外に出続けることになる。

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