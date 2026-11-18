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INDEX 平時型の買収防衛策が形骸化

形骸化する特別委員会と独立社外取締役が果たすべき責任

新公開買い付け規制下における取締役会が負う善管注意義務の核心

日本のコーポレートガバナンスおよびM&A（企業の合併・買収）市場は今、歴史的な転換期を迎えている。金融商品取引法改正に伴う公開買い付け（TOB）規制の厳格化（公開買い付けが必要となる買い付け割合を33.3％超から30%超に引き下げ、市場外取引だけでなく市場内取引もTOBの対象に）が2026年5月から全面施行されたことで、従来アクティビストや買収者が多用してきた「市場内における急激な買い集め（いわゆるステルス的買い増し）」は原則として制限され、TOBの義務付け範囲が大幅に拡大した。

一部の上場企業経営陣において、本法改正は「不意打ち的な急襲リスクの低減」として好意的に受け止められる傾向にあるが、この認識は制度の本質を見誤った致命的な誤認と言わざるを得ない。制度的枠組みの変更は買収リスクの消滅を意味するものではなく、買収側のアプローチが高度で強力なものへと進化するプロセスにすぎないからだ。

すなわち、市場内での変則的な株式買い集めという選択肢が封じられた結果、買収側は最初から高いコントロール・プレミアム（買収プレミアム。買収を実現するために、現状の株価や評価額に上乗せする対価）を提示し、正面から同意なきTOBを提起するという正攻法を選択せざるを得なくなった。

近年、ニデックによるTAKISAWA（旧滝澤鉄工所）への提案や、さらに同社による牧野フライス製作所への奇襲的なTOB、さらにはヤゲオ（台湾企業）による芝浦電子への提案に代表される「同意なき買収提案」など、上場企業を対象とした同意なき提案が急増している。この現象は、経済産業省が「企業買収における行動指針」を策定したことによる構造的帰結である。

従来の買収防衛マニュアルが実効性を喪失する中、対象会社の取締役会は、経産省の「企業買収における行動指針」への準拠はもとより、「株主共同の利益の最大化」と「善管注意義務」の高次元での両立を求められており、かつてない厳しい法理的・経営的判断の明確な線引きを迫られている。

平時型の買収防衛策が形骸化

かつてわが国の上場企業において広く導入されていた「事前警告型（平時型）買収防衛策」は、近年の東京証券取引所による資本効率改善要請や、機関投資家による議決権行使基準の厳格化に伴い、株主総会での信任獲得が困難となり、事実上その実効性を喪失するに至った。このように事前に防衛策を維持・導入する従来のガバナンスモデルが役割を終え、現在の買収防衛における実務の主流は、具体的な買収提案が提起された段階で対象会社が対抗措置を講じる「有事型買収防衛策（主に新株予約権の無償割り当て）」へと完全にシフトしている。

しかしながら、有事型防衛策の発動は、常に会社法247条にいう差し止め事由（法令違反や著しく不当な方法による発行・割当て）に該当するか否かという、司法審査の対象となるリスクを内包している。近年の最高裁判所における一連の判例が示す通り、有事型防衛策の発動が適法と認められるための要件は、概ね次の2点に集約される。

第1に、その買収者が会社の企業価値および株主共同の利益を毀損する「濫用的買収者」と認められるか否かという点。

第2に、その防衛策の発動について、株主総会等の適切な手続きを通じて「株主の合理的な意思確認（株主意思の尊重）」を経ているかという点である。