【東洋経済「マーケット解説」生配信】2027年どうなる日本株／マネックス証券･広木隆氏が解説／AI･半導体株の注目点／トランプ大敗後のアメリカが向かう先／2027年に伸びるセクターは？

1/1 PAGES

【出演者】

広木隆（ひろき・たかし）

マネックス証券 チーフ・ストラテジスト

上智大学外国語学部卒。神戸大学大学院・経済学研究科博士後期課程修了。博士（経済学）。社会構想大学院大学・特任教授。国内銀行系投資顧問、外資系運用会社、ヘッジファンドなど様々な運用機関でファンドマネージャー等を歴任。2010年より現職。日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）。

▼最新記事はこちら

https://shikiho.toyokeizai.net/news/search/author?query=%E5%BA%83%E6%9C%A8%20%E9%9A%86

内田 まさみ（うちだ・まさみ）

フリーアナウンサー





-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------