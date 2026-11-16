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【東洋経済「マーケット解説」生配信】2027年どうなる日本株／マネックス証券･広木隆氏が解説／AI･半導体株の注目点／トランプ大敗後のアメリカが向かう先／2027年に伸びるセクターは？

【出演者】
広木隆（ひろき・たかし）
マネックス証券　チーフ・ストラテジスト
上智大学外国語学部卒。神戸大学大学院・経済学研究科博士後期課程修了。博士（経済学）。社会構想大学院大学・特任教授。国内銀行系投資顧問、外資系運用会社、ヘッジファンドなど様々な運用機関でファンドマネージャー等を歴任。2010年より現職。日本証券アナリスト協会検定会員（CMA）。

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内田 まさみ（うちだ・まさみ）
フリーアナウンサー



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