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【防衛・安全保障】なぜ日本に「反撃能力」が必須か／ウクライナで証明された「専守防衛」の限界／トランプ大敗で本当に怖いのは外交の“空白化”／露・中・北の“一体化”が進む／能動的サイバー防御の重要性

▼前編
https://youtu.be/rAEJt_6s54s?si=FN8aopDk-XFPS7Im

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、自民党・税制調査会長で衆議院議員の小野寺五典氏（後編）です。

【タイムテーブル】
00:00　本編開始
00:15　税調会長を引き受けた理由は「防衛財源」
02:30　中間選挙「トランプ大敗」を読み解く
07:28　本当に怖いのはトランプ外交の“空白化”
09:17　ロシア・中国・北朝鮮の“一体化”が進む
13:13　日本が取るべき「反撃能力強化」の策
16:32　有効な“戦い方”は技術進化で変わっていく
22:04　「能動的サイバー防御」がなぜ重要か
25:13　悪質ハッカー集団に核が乗っ取られたら

【出演者】
小野寺 五典（おのでら・いつのり）
自民党・税制調査会長 安全保障調査会顧問
衆議院議員

青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員教授

撮影：昼間將太 、長谷川友美
編集：秋葉俊祐、田中険人
サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年11月9日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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