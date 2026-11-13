【防衛・安全保障】なぜ日本に「反撃能力」が必須か／ウクライナで証明された「専守防衛」の限界／トランプ大敗で本当に怖いのは外交の“空白化”／露・中・北の“一体化”が進む／能動的サイバー防御の重要性

1/1 PAGES

▼前編

https://youtu.be/rAEJt_6s54s?si=FN8aopDk-XFPS7Im

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、自民党・税制調査会長で衆議院議員の小野寺五典氏（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:15 税調会長を引き受けた理由は「防衛財源」

02:30 中間選挙「トランプ大敗」を読み解く

07:28 本当に怖いのはトランプ外交の“空白化”

09:17 ロシア・中国・北朝鮮の“一体化”が進む

13:13 日本が取るべき「反撃能力強化」の策

16:32 有効な“戦い方”は技術進化で変わっていく

22:04 「能動的サイバー防御」がなぜ重要か

25:13 悪質ハッカー集団に核が乗っ取られたら

【出演者】

小野寺 五典（おのでら・いつのり）

自民党・税制調査会長 安全保障調査会顧問

衆議院議員

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員教授

撮影：昼間將太 、長谷川友美

編集：秋葉俊祐、田中険人

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年11月9日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/



------------------------------------------------------------