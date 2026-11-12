【消費税減税】単年度5兆円の財源は「十分やりくり可能」／石破氏､小渕氏…“造反退席”議員に今思うこと／野党の主張に感じる「矛盾」／物価高対策としての「妥当性」をどう考える？【政治の見方（小野寺五典）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、自民党・税制調査会長で衆議院議員の小野寺五典氏（前編）です。
【タイムテーブル】
00:00 本編開始
00:13 税制調査会長は「とても重い仕事」
03:32 食品消費税減税の議論を振り返って
05:41 野党の理解も「得られると思っていた」
09:57 給付付き税額控除はどう決めていく？
14:21 単年度5兆円の財源は「やりくり可能」
20:17 所得税・法人税の引き下げはありうる？
23:44 物価高対策としての「妥当性」は？
28:26 石破氏､小渕氏…“造反退席”に思うこと
【出演者】
小野寺 五典（おのでら・いつのり）
自民党・税制調査会長 衆議院議員
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員教授
撮影：昼間將太 、長谷川友美
編集：秋葉俊祐,
サムネイル写真：時事
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年11月9日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------