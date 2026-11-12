【消費税減税】単年度5兆円の財源は「十分やりくり可能」／石破氏､小渕氏…“造反退席”議員に今思うこと／野党の主張に感じる「矛盾」／物価高対策としての「妥当性」をどう考える？【政治の見方（小野寺五典）】

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政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、自民党・税制調査会長で衆議院議員の小野寺五典氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 本編開始

00:13 税制調査会長は「とても重い仕事」

03:32 食品消費税減税の議論を振り返って

05:41 野党の理解も「得られると思っていた」

09:57 給付付き税額控除はどう決めていく？

14:21 単年度5兆円の財源は「やりくり可能」

20:17 所得税・法人税の引き下げはありうる？

23:44 物価高対策としての「妥当性」は？

28:26 石破氏､小渕氏…“造反退席”に思うこと

【出演者】

小野寺 五典（おのでら・いつのり）

自民党・税制調査会長 衆議院議員

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員教授

撮影：昼間將太 、長谷川友美

編集：秋葉俊祐,

サムネイル写真：時事

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年11月9日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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