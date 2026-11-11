【金利ある時代の有力資産「国債」の戦略的買い方】元本割れなし！無リスク2%の魅力／「変動10年」の金利推移／「預金と国債」利息が増えるのは？／おすすめポートフォリオ【ウエンツ瑛士のマネーファーム】

ウエンツ瑛士がマネーの「育て方」を学ぶ教育バラエティ「マネーファーム」。第12回のテーマは「リスク回避の国債・徹底攻略」です。日銀が政策金利を引き上げたことで、「金利ある時代」が復活しました。それに伴い、「個人向け国債」も有力資産として注目されています。
今回はゲストにマネーコンサルタントの頼藤太希さんを迎え、商品別の国債のおすすめの持ち方や、無リスク資産としての国債の資産比率など、「戦略的な国債の買い方」を徹底解説します。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:05 本編
01:53 本日の種「リスク回避の国債・徹底攻略」
02:48 ウエンツが持っている国債
03:06 ゲスト・頼藤太希さん
04:22 国債への問い合わせは急増中
04:52 無リスクで金利2%
06:11 普通預金の金利との比較
06:47 本日のお品書き
07:03 「国債」の仕組み
07:46 絶対に元本割れはしない？
08:11 個人向け国債の商品
09:16 最新の金利
09:35 国債の「金利」はどうやって決まる？
11:31 「個人向け国債」のメリット・デメリット
13:58 ウエンツはお金持ち？
14:16 近年の国債の金利推移
15:09 金利がある時代に有力な資産
16:03 将来世代へのデメリットは？
18:29 外国人投資家から見た日本国債
19:14 3商品別・個人向け国債シミュレーション
21:10 預金と国債で「利息」がつくのは？
23:54 お金は「使う」ために貯めるもの
24:44 頼藤さんが持っている国債
25:31 おすすめポートフォリオ
26:33 「120の法則」
28:22 現預金の額は「一定」にすることが大事
31:37 「無リスク資産」の中身を変える
32:21 「短期・中期・長期」別のお金の持ち方
33:25 ウエンツのお金の使い道
35:14 個人向け国債の「買い方」と「注意点」
36:25 NISAで国債を買える？
37:19 「個人向け国債」の戦略的な買い方
38:33 ファーム長・ウエンツの本日の教訓
【出演者】
頼藤 太希（よりふじ・たいき）
マネーコンサルタント・Money&You 代表取締役
慶應義塾大学経済学部卒業。資産形成や金融教育の講演を年100回を超えて実施し、テレビ・ラジオにも多数出演。
書籍は120冊超・累計200万部。自身のYouTubeチャンネル「マネーアンドユーTV」も運営し中央大学商学部の客員講師も務める。
ウエンツ瑛士（うえんつ・えいじ）
俳優・タレント・シンガーソングライター
東京都出身。アメリカ人の父と日本人の母を持つハーフ。幼少時からモデルなどで活躍。10歳の時に劇団四季の『美女と野獣』に半年間出演。2000年までNHK『天才てれびくん』に5年間レギュラー出演。第47回『ザテレビジョンドラマアカデミー賞新人俳優賞』受賞。2007年公開の主演映画『ゲゲゲの鬼太郎』で第31回『日本アカデミー賞』新人俳優賞受賞。
家庭菜園検定3級、家庭菜園検定2級。
藤本万梨乃（ふじもと・まりの）
フリーアナウンサー。
福岡県出身。東京大学医学部卒業。2019年フジテレビ入社。めざましテレビ・さんまのお笑い向上委員会・Mr.サンデーなどに出演。
2025年12月31日をもってフジテレビを退社。趣味はダンス、旅行、読書。
撮影：革新スタジオTOKYO（岡崎司）、長谷川友美
編集：伊澤圭人、志智勇哉
サムネイル画像：PIXTA
過去の配信はこちら
▼ 「最強クレカ」編はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=PxxNGpvTC08
▼「ポイ活裏ワザ」編はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=qw7I6yufZkE
▼「世代別・資産形成術」編はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=Qy7jHlvPsMg
▼「新NISA資産形成術」編はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=7V_7RoYFyoY
▼「不動産」編はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=3xPpZBtzYLs
▼「マイル」編はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=ZoVlGuKPY7U
▼「住宅ローン金利・基礎編」はこちら
https://www.youtube.com/watch?v=Gg4K-Gw9O0U&t=150s
▼「住宅ローン金利・実践編」はこちら
https://youtu.be/9z5pS-XXpFI
▼「高配当株」はこちら
https://youtu.be/KBN7Bjc7-ls?si=7jHgNqdSKwacNjoi
▼「株主優待」はこちら
https://youtu.be/hkiNNETDhyE?si=GVw8cpFK71aqWiTE
▼「こどもNISA」はこちら
https://youtu.be/taYqR3mATDw
※動画内のデータは収録時点（2026年10月）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------