【AI投資“クールダウン”で何が起きる？】日経平均が一時「6万円割れ」に至った深刻度／中間選挙後の「アノマリー」今回も当てはまる？ ／データセンター企業は“選別”の時代に／中長期での日本株の見通し

日経平均株価は11月6日、取引開始直後から全面安の展開となり、終値でも6万円を大きく割り込む今年5月以来の水準となった。10日には6万円台を回復したものの、アメリカ中間選挙で民主党が大勝したことによる“AI投資減速懸念”はなおもくすぶっている。
規制強化など政治要因の影響度や直近のAI関連企業の注目点について、さらに来年・中長期での米国株・日本株相場の見通しについて、大和証券チーフストラテジストの坪井裕豪氏に聞いた。
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【タイムテーブル】
00:00 本編開始
00:47 日経平均「6万円割れ」に至った背景
03:00 金融システム不安を伴う急落ではない
04:21 「アノマリー」は今回も当てはまる？
06:26 株価急落からの「戻り」をどう評価？
07:31 政治要因で「AI投資減速」の深刻度
12:00 投資競争「クールダウン」で起こること
14:45 AI・半導体企業の「業績」の注目点
17:23 中長期での「日本株相場」の見通し
20:55 中長期で「下落」するシナリオは？
23:12 AIの“使い手”企業に物色が広がる期待
【出演者】
坪井 裕豪（つぼい・ゆうご）
大和証券 投資戦略部 担当部長 チーフストラテジスト
2004年に大和証券に入社。2009年から投資情報部にて、主に外国株式リサーチ業務を担当。米国株だけでなく香港やインドなど新興国銘柄の資料も執筆。2013年に大和証券キャピタルマーケッツアメリカ赴任。帰国後、エクイティ営業部を経て、2022年から投資情報部ストラテジー課課長。現在はチーフストラテジストとして、日米株価見通し（ハウスビュー）を担当している。
内田 まさみ（うちだ・まさみ）
フリーアナウンサー
撮影・編集：昼間將太
サムネイル内写真：尾形文繁
※動画内のデータは収録時点（2026年11月10日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
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