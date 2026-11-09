【米国テック5銘柄へ集中投資】専業主婦から資産4億円へ／ゲーム好き高じてエヌビディアを早期購入／夫との約束「家庭に株の浮き沈みを出さない」／経済用語は外国語として覚える/初心者が読むべきはメンタル本

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元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは、専業主婦から米国ハイテク株への集中投資で資産4億円を築いたナスダッ子氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:20 本編開始

02:08 スナック ナスダッ子

05:15 投資を始めたきっかけは?

07:36 投資の元手は夫の退職金！？

09:31 夫との約束は？

11:34 はじまりの「アマゾン」

13:08 最初に買った5銘柄

14:50 運命の「エヌビディア」

17:07 知識ゼロからの勉強法

20:19 失敗した時の対処は？

22:54 下落局面のメンタルは?

25:37 焦る上重へアドバイス

【出演者】

◆ナスダッ子

個人投資家／著書『専業主婦、株式投資で4億円。 株なんて怖いと思っていた私が8年で資産8倍にした方法』

◆上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに。

◆井下 健悟（いのした・けんご）

四季報オンライン編集長

食品､自動車､IT､電力､金融などの業界を担当。週刊東洋経済副編集長、東洋経済オンライン編集長、東洋経済オンライン動画編集長を経て、2026年10月より会社四季報オンライン編集長。国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe®）

【技術スタッフ等】

撮影：岡崎 司（革新スタジオTOKYO）

編集：朝比奈 直樹



※動画内のデータは収録時点（2026年10月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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