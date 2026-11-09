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【米国テック5銘柄へ集中投資】専業主婦から資産4億円へ／ゲーム好き高じてエヌビディアを早期購入／夫との約束「家庭に株の浮き沈みを出さない」／経済用語は外国語として覚える/初心者が読むべきはメンタル本

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは、専業主婦から米国ハイテク株への集中投資で資産4億円を築いたナスダッ子氏（前編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:20　本編開始
02:08　スナック ナスダッ子
05:15　投資を始めたきっかけは?
07:36　投資の元手は夫の退職金！？
09:31　夫との約束は？　
11:34　はじまりの「アマゾン」
13:08　最初に買った5銘柄
14:50　運命の「エヌビディア」
17:07　知識ゼロからの勉強法
20:19　失敗した時の対処は？
22:54　下落局面のメンタルは?
25:37　焦る上重へアドバイス

【出演者】
◆ナスダッ子
個人投資家／著書『専業主婦、株式投資で4億円。 株なんて怖いと思っていた私が8年で資産8倍にした方法』

◆上重 聡（かみしげ・さとし）
1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに。

◆井下 健悟（いのした・けんご）
四季報オンライン編集長
食品､自動車､IT､電力､金融などの業界を担当。週刊東洋経済副編集長、東洋経済オンライン編集長、東洋経済オンライン動画編集長を経て、2026年10月より会社四季報オンライン編集長。国際テクニカルアナリスト連盟認定テクニカルアナリスト（CFTe®）

【技術スタッフ等】
撮影：岡崎 司（革新スタジオTOKYO）
編集：朝比奈 直樹

※動画内のデータは収録時点（2026年10月）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

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