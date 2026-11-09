蔵相･大蔵次官が決断した100円＝新1円の極秘計画､｢円切り上げ｣と同時実施狙う　デノミの幻影③

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1971年7月、佐藤栄作内閣の蔵相にデノミネーション（通貨呼称単位の変更）を支持する水田三喜男が指名された。一方、大蔵事務次官にもデノミ論者の鳩山威一郎が着任していた。2人のトップの足並みがそろったことで、デノミは具体化に向けてついに動き出すことになった。

水田は自民党きっての財政通で、初代政務調査会長、通商産業相などを務めた後、池田勇人・佐藤両内閣で蔵相を務めた。額の中央にある立派なこぶがトレードマークで、浮世絵の収集にかけては国内屈指といわれた。城西大学の創立者でもある。

就任記者会見で、水田は「デノミをやるべきだという意見に変わりはない」と言った。一方、鳩山は水田からこう言われた、と後のインタビューで明かしている。

「オレが大臣で、君が次官とそろったときにデノミができなきゃ、日本ではもうできまいね」（『週刊金融財政事情』85年8月19日号）

2人そろった今こそデノミを断行しようという呼びかけだった。

水田がいつからデノミ論者だったのかは判然としないが、鳩山がまだ理財局長だった67年ごろ、盲腸で入院中の水田を見舞った際にデノミの話を持ちかけたところ、「やりたいね」という前向きな返事があったという。

また、鳩山も「当時理財局でつくっていた国会答弁などのための想定問答を見ると、デノミをやっちゃいけないという理由ばっかり書いてありましたが、貨幣は理財局長の責任ですから」と振り返る。