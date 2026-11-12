高官33人党籍剥奪､中枢の4人に1人が消えた中国…習近平の厳格な党内統治で広がる国内の軋轢とその深層

5中全会は「共産主義の遠大な理想を胸に抱き」、「使命と任務に服務せよ」と党員たちに呼びかけた（写真：新華社／共同通信イメージズ）

1/2 PAGES

もはや恐怖政治か。10月29日に閉幕した中国共産党第20期中央委員会第5回全体会議（5中全会）は、高官33人の党籍剥奪を発表した。

香港紙「香港01」によれば、出席した中央委員と中央候補委員の数は、2022年第20回党大会で選出された委員の約74％。過去4年で党中枢の幹部のうち4人に1人が失脚したことを意味する。党の歴史の中でも異常だ。

自分の心を持つのも許されず、疲労する共産党員

5中全会は終了後、「『全面的で厳格な党内統治の恒常的推進に関する若干の重要問題』についての決定」と題するコミュニケを発表。「習近平同志を核心とする党中央は、並外れた政治的勇気と強い責任感で、（中略）党の管理や統治の緩みと甘さを根本から是正し、（中略）長年解消できなかった頑固な弊害を是正し、党、国家、軍内部に存在していた深刻な潜在的リスクを排除した」と絶賛した。

コミュニケはまた、切迫したトーンで反腐敗闘争の継続を表明した。「民主集中制の貫徹は全面的で厳格な党内統治の内在的要求である」とし、「民主」の名の下に、その民主を体現する存在である「習近平の党建設思想」の貫徹を党員たちに要求した。