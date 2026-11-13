AI時代のアドビは｢SaaSの死｣を乗り越えられるのか？ 新CEOが狙う"新しい稼ぎ方"とクリエーターの不安

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米アドビは11月10日から12日の3日間、米フロリダ州マイアミビーチでクリエイター向け年次イベント「Adobe MAX 2026」（以下、MAX）を開催した。基調講演の冒頭に立ったシャンタヌ・ナラヤンCEOは、アドビでの29年を振り返り、「アドビがこれからも提供していく5つの価値」を挙げた。

操作の仕組み、表現の形式、どの場所でも使えること、生産性、そして制作の工程をつなぐこと。これらは今後も同社の方針を形づくると話す。2026年12月1日に執行会長に退く同氏にとって、CEOとして臨む最後のMAXである。

クリエイター向けツールの事業を大きく育てたナラヤン氏の後を引き継ぎ、その後の基調講演を仕切ったのは、12月1日に社長兼CEOに就くアニル・チャクラヴァルティ氏だった。製品発表の合間のつなぎ、締めくくりまでを担い、約2時間半にわたった講演を新体制のお披露目の場にした。

アドビに対する株式市場の目は厳しい。株価はMAX初日の11月10日の終値で236.70ドルと、年初から3割強下がっている。11月上旬には米シティグループが投資判断を「売り」に引き下げた。生成AIがアドビの強力なライバルになるのではないかという懸念が、その背景にある。AIの台頭によって突きつけられた「SaaSの死」というテーマに対してどのような回答を示すかが問われていた。

新体制が示した答えは、アドビが提供してきたクリエイティブツール群を、アドビ以外のAIプラットフォームからも使えるようにすること。つまり、「AIと共存共栄する道」を示すことだった。アドビと同様、AIの台頭によって株価急落に見舞われていたセールスフォースは、8月にアンソロピックと共同開発した「Claudeforce（クロードフォース）」を発表することで「SaaSの死」という不吉な未来を打ち消し、株価を持ち直している。アドビが狙っているのもAIとの共存だ。