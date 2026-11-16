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政治・経済・投資 #西野智彦の金融秘録

佐藤栄作首相がデノミ宣言案を却下､｢焼き芋5銭｣は今の人にはもう通じない　デノミの幻影④

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佐藤栄作元首相（1964年撮影）
デノミ案を却下した佐藤栄作元首相（1964年撮影）（写真：東洋経済写真部）

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1971年8月。蔵相の水田三喜男と大蔵事務次官の鳩山威一郎がタッグを組み、100円を新1円に切り替えるデノミネーション（通貨呼称単位の変更）計画がついに固まった。

このとき大臣官房文書課長だった田中敬（のち事務次官）が退官後のオーラルヒストリーの席で披露した自身の備忘録には、こう書かれている。

過去の金融政策・経済政策の検証に取り組む筆者が、当時の政策決定プロセスや当局者たちの人間模様に迫る。【月曜日更新】

「事務当局においては、変動相場制移行に関する声明をひそかに用意し、次官、大臣をクリアしてあった。この声明の後段にはデノミ宣言予告も含まれていた。手順としては28日土曜日の午後に緊急臨時閣議を招集し、同日中に発表の予定であった。デノミについては省内は一様に積極的ではなかったが、唯一の強力な推進論者たる鳩山次官が大臣の了承を取り付け、渋る橋口理財局長を説得したものであった」（「昭和52〜54年の理財局行政・含む総理秘書官・文書課長時代」より）

鳩山の知恵袋だった大臣官房調査企画課長の佐上武弘（のち財務官）によると、大臣声明に盛り込まれるデノミ宣言は以下のようになっていた。

〈わが国の通貨に対する内外の信認を一層高めるとともに、通貨単位の国際水準への適合をはかるため、昭和48年（1973年）1月1日から現在の100円と等価の通貨単位（円）を設けることを目途として所要の準備を進めることとしたい〉

だが、発表前々日の8月26日になって大臣官房長の竹内道雄（のち事務次官）が「デノミのような重要政策事項は当然、総理の事前了解を得ておく必要がある」と待ったをかけた。

西野智彦の金融秘録
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西野 智彦 ジャーナリスト
にしの・ともひこ

1958年長崎県生まれ。時事通信社を経てTBS入社。日本銀行、首相官邸、大蔵省などを担当。『平成金融史』（中公新書）や『ドキュメント異次元緩和』、検証経済3部作（いずれも岩波書店）など著書多数。『ドキュメント日銀漂流』（同）で2021年度石橋湛山賞受賞。23年度日本記者クラブ賞受賞。公式Xで連日発信中。

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