ジェンスン･フアンが辞めても相場の暴落が今すぐには始まらない理由…アンソロピックIPOで逃げ場のミニバブルが訪れる

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エヌビディアのジェンスン・フアンCEOが辞任となって、相場は大暴落と思いきや、そうでもない。

なぜなんだ？ というのが今日のテーマである。

理由は3つある。

1つ目は、われわれのセンチメント理論である。

2つ目は、アンソロピックのIPOである。

3つ目は、情報とサプライズの相対性理論である。

順にみていこう。

無色灰色の中、静かに始まった月曜日

アメリカ中間選挙後、11月4日からの大暴落で、センチメントは一気に負に振れた。もともと悲観的だった人も、強がっていた人も、ぼーとしていた人も、皆が下落の大きさにショックを受け、深く傷ついた。

11月9日月曜日は、市場は、ある意味静まっていた。金曜日の大暴落からの戻しがあるはずだったが、勢いも、値幅もなく、売り方の買い戻しが多く、押し目買いのチャンスだ、という買い方は少なった。そのうえ、個人の信用買いの損失からの決済売り（強制決済）もあり、反転は弱弱しかった。

しかし、センチメント理論からすると、週末を挟んだことで、暴落の恐怖感は消えていた。ただし、それは複雑な乾いた静けさだった。傷が癒えていたのではなく、ある種の諦念の静けさだった。淡々と決済売りが処理され、買い戻しがこなされ、弱弱しい、大きくない上昇で終えた。しかし、その一方で、痛々しくもなかった。無感情な雰囲気、プラスでもマイナスでもない、透明でも中立でもない、実体のない、乾いた、無色灰色という感じもあった。

しかし、この雰囲気は、夜の米国市場の動きとともに一変する。