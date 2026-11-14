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突然打って出たベラルーシのルカシェンコ大統領､米共和党の中間選挙敗北を利用し存在感をアピールする理由

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（撮影：今井康一）
  • 佐藤 優 作家・元外務省主任分析官

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11月3日のアメリカ中間選挙で共和党は上下両院の過半数を割り込んだ。民主党が議会を掌握し、トランプ大統領の権力基盤は大きく弱体化した。法案や予算案を通すには野党との交渉が欠かせない。上院は政権幹部の人事にも影響力を持ち、下院では政権への調査が強まる。国内で大統領が思い描く政策を実現することは、これまで以上に難しくなった。

しかし、トランプ氏はこの程度の敗北でめげる人物ではない。むしろ、残された任期で歴史に名前を刻もうとする意欲が高まる。後世に残る実績、すなわちレガシーづくりに一層、邁進するだろう。

内政の障害が増えたならば、外交に力を傾ける。外国首脳との会談や和平交渉の開始は、大統領が主導しやすい。議会の権限がなくなるわけではないが、立法よりも外交のほうが動ける余地が大きい。

タイミングのよい外交的働きかけ

佐藤優氏によるコラム。ビジネスパーソンに真の教養をお届け。【土曜日更新】

この変化を選挙の前から読んでいたのが、ベラルーシのルカシェンコ大統領である。11月3日、首都ミンスクで開かれた国際ユーラシア安全保障会議でトランプ氏を称賛し、ウクライナ和平の交渉を呼びかけた。中間選挙の投票日という絶妙な時期を選んだ発言だ。トランプ氏の苦戦を見越し、選挙後に外交的成功を求めるアメリカの大統領に球を投げたのである。

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佐藤 優 作家・元外務省主任分析官
さとう まさるMasaru Sato

1960年、東京都生まれ。同志社大学大学院神学研究科修了。

2005年に発表した『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』（新潮社）で第59回毎日出版文化賞特別賞受賞。2006年に『自壊する帝国』（新潮社）で第5回新潮ドキュメント賞、第38回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。『読書の技法』（東洋経済新報社）、『獄中記』（岩波現代文庫）、『人に強くなる極意』（青春新書インテリジェンス）、『いま生きる「資本論」』（新潮社）、『宗教改革の物語』（角川書店）など多数の著書がある。

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