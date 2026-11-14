〈本当に強い大学ランキング〉26年版 近畿地方編､対象103校のトップは京大､2位阪大､立命館と近畿大が同順位

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18歳人口が急減する日本。オンラインなど多様な学びが広がる中、日本の大学は今後どう変わっていくのか？ そして、そんな中で勝ち組となる「本当に強い大学」はどこか？

『週刊東洋経済』では毎年、臨時増刊『本当に強い大学』を刊行し、最新の大学の現状や課題をまとめている。ここでは、その誌面で作成・利用するデータ等を活用し、各種ランキングを作成している。今回は、「本当に強い大学ランキング」2026年版の地域別版（近畿地方）だ。

「本当に強い大学ランキング」は、比較可能な定量データを用いて、受験偏差値では測れない大学の実力を算出するランキングだ（全国のトップ300大学のランキングはこちら）。

2006年から、指標や対象大学数に若干の変更はあるものの、ほぼ同じ方式で毎年ランキングを発表している。

対象は、800以上にのぼる日本の大学のうち、本誌が今年3月に実施したアンケートに回答し、かつ24年度の財務諸表が入手できた大学。また今回から『本当に強い大学』の「大学四季報」に有力大学として掲載している総合大学などは回答の有無にかかわらず対象としている。

比較が難しい株式会社立大学や文部科学省管轄外法人、大学院大学、専門職大学などは対象外としている。結果、国公私立合わせて544大学がランキングの対象になっている。

ランキングで重視しているのは大学の4つの力。1つ目は学生に付加価値を与える「教育・研究力」、2つ目は教育力のわかりやすい成果である「就職力」、3つ目はそうしたアウトプットの基盤となる「財務力」で、4つ目はグローバル時代への対応力を見る「国際力」である。

1位京都大学は卒業生がノーベル賞を多数受賞

今回は、近畿地方（三重県を含む）にメインキャンパスを置く103大学を対象とし、60位までを紹介する。ランキングでは、総合ポイントのほか、全国での総合順位も記載している。

1位は京都大学。総合では4位で、科学研究費補助金（科研費）は東京大学に次ぐ2位。卒業生の上場企業役員数も上位で、有名企業400社への就職率（400社就職率）も高い。25年の坂口志文氏と北川進氏、19年の吉野彰氏、18年の本庶佑氏などノーベル賞の受賞者を多数輩出し、日本を代表する高い研究力を誇る。政府の10兆円ファンドの支援対象となる「国際卓越研究大学」の認定も受けた。

2位は大阪大学で総合6位。寄付金などが多いため自己努力収入比率が高く、400社就職率など就職力も強い。科研費は東大、京大に次ぐ3位で100億円を超える。さらなる自己資金の拡大を目指し、ファンドレイジングに力を入れている。26年4月には学術研究機構、教育機構、社会価値デザイン機構を新設し、教学・経営機能を強化した。

3位の神戸大学は総合11位。海外留学協定校数や400社就職率、役員数が強い。大学未来戦略構想オフィスを設置し、教育研究機能の強化を図っている。27年度には大学院経済学研究科に「経済数理データ科学専攻」を新設予定で、データ駆動型社会を支える高度専門人材育成を目指す。

4位は私立トップの同志社大学だ。総合では23位。25年に創立150周年を迎え、26年度から新図書館やスポーツ・コンプレックスなどの大規模建設工事を進めている。400社就職率、自己資本比率、海外留学協定校数や外国人教員比率が評価された。

5位は関西外国語大学。26年に英語国際学部のカリキュラムを見直し、「国際関係学」「グローバル・コミュニケーション学」の2専攻制に改組。多額の受取利息・配当金などによる高い経常利益率、高水準の自己資本比率、外国語大学ならではの海外留学協定校数や外国人教員比率も高レベルだ。

6位は関西学院大学で教育投資率や就職率が高い。26年度から対面授業とオンラインなどを組み合わせた「フレックスアワーズ」を導入。31年4月には神戸市灘区の王子公園に新キャンパスを開設予定で、国際化や産官学民連携を強化する。

7位は立命館大学、近畿大学の2校。立命館は科研費や自己努力収入比率が高い。近畿大は、26年度に一般選抜志願者数が全国1位に返り咲いた。総志願者数／入学定員倍率（入学定員倍率）は圧倒的で教育投資率も高かった。

以下、9位大阪公立大学、10位には大阪女学院大学が入った。上位10位は国立3校、公立1校、私立6校となっている。11位は関西大学だった。受験業界では、近畿大より格上とされる関西大を含む関関同立の数字を並べると、以下のようになっている（関学は関西学院大、全ランキングデータはこちら）。