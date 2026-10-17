〈本当に強い大学ランキング〉26年版･公立大学編､対象73校のトップは国際教養大､2位はデザイン系の単科大学

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INDEX 総合評価で公立大学をランキング

大学の4つの力を評価

18歳人口が急減する日本。オンラインなど多様な学びが広がる中、日本の大学は今後どう変わっていくのか？ そして、そんな中で勝ち組となる「本当に強い大学」はどこか？

『週刊東洋経済』では毎年、臨時増刊『本当に強い大学』を刊行し、最新の大学の現状や課題をまとめている。ここでは、その誌面で作成・利用するデータ等を活用し、各種ランキングを作成している。今回は、「本当に強い大学ランキング」2026年版の国・公・私立のうち公立大学編だ。

「本当に強い大学ランキング」は、比較可能な定量データを用いて、受験偏差値では測れない大学の実力を算出するランキングだ（全国のトップ300大学のランキングはこちら）。

総合評価で公立大学をランキング

2006年から、指標や対象大学数に若干の変更はあるものの、ほぼ同じ方式で毎年ランキングを発表している。

対象は、800以上にのぼる日本の大学のうち、本誌が今年3月に実施したアンケートに回答し、かつ24年度の財務諸表が入手できた大学。また今回から『本当に強い大学』の「大学四季報」に有力大学として掲載している総合大学などは回答の有無にかかわらず対象としている。

比較が難しい株式会社立大学や文部科学省管轄外法人、大学院大学、専門職大学などは対象外としている。結果、国公私立合わせて544大学がランキングの対象になっている。

ランキングで重視しているのは大学の4つの力。1つ目は学生に付加価値を与える「教育・研究力」、2つ目は教育力のわかりやすい成果である「就職力」、3つ目はそうしたアウトプットの基盤となる「財務力」で、4つ目はグローバル時代への対応力を見る「国際力」である。

今回は公立大学に限定し、50位までの「本当に強い大学」を紹介する。対象は73大学。ランキングでは、総合ポイントのほか、国・私立大学を含めた総合順位も記載している。

大学の4つの力を評価

1位は昨年に続き、秋田県にある国際教養大学。04年に日本初の公立大学法人として開学。すべての授業を英語で行う少人数教育が特色。1年間の海外留学が義務化されている。外国人教員比率は4割を超え、有名企業400社への就職率（400社就職率）も高い。

2位は新潟県にある長岡造形大学。1994年に公設民営方式で設立し、2014年に公立大学法人に移行した。造形学部の1学部にデザイン、美術・工芸、建築・環境デザインの3学科で構成。公立化時に承継した資金（承継資金財源）を取り崩し、24年9月に第4アトリエ棟が完成した。この取り崩し分が寄付金収益として計上され、24年度の経常利益が急増した。特色ある優良大学だが、今回は特殊要因の影響が大きそうだ。