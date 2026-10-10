〈本当に強い大学ランキング〉26年版を私立大学だけを対象に順位化､対象391校のトップは早稲田､2位慶應､3位に豊田工大

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INDEX 総合評価で私立大学をランキング

大学の4つの力を評価

18歳人口が急減する日本。オンラインなど多様な学びが広がる中、日本の大学は今後どう変わっていくのか？ そして、そんな中で勝ち組となる「本当に強い大学」はどこか？

『週刊東洋経済』では毎年、臨時増刊『本当に強い大学』を刊行し、最新の大学の現状や課題をまとめている。ここでは、その誌面で作成・利用するデータ等を活用し、各種ランキングを作成している。今回は、「本当に強い大学ランキング」2026年版の国・公・私立のうち私立大学版だ。

「本当に強い大学ランキング」は、比較可能な定量データを用いて、受験偏差値では測れない大学の実力を算出するランキングだ（全国のトップ300大学のランキングはこちら）。

総合評価で私立大学をランキング

2006年から、指標や対象大学数に若干の変更はあるものの、ほぼ同じ方式で毎年ランキングを発表している。

対象は、800以上にのぼる日本の大学のうち、本誌が今年3月に実施したアンケートに回答し、かつ24年度の財務諸表が入手できた大学。また今回から『本当に強い大学』の「大学四季報」に有力私立大学として掲載している、地域を代表する総合私立大学などは回答の有無にかかわらず対象としている。

比較が難しい株式会社立大学や文部科学省管轄外法人、大学院大学、専門職大学などは対象外としている。結果、国公私立合わせて544大学がランキングの対象になっている。

ランキングで重視しているのは大学の4つの力。1つ目は、学生に付加価値を与える「教育・研究力」、2つ目は、教育力のわかりやすい成果である「就職力」、3つ目はそうしたアウトプットの基盤となる「財務力」で、4つ目はグローバル時代への対応力を見る「国際力」である。

今回は、私立大学に限定して、200位（205校）までの「本当に強い大学」を紹介していく。なお対象大学は、391大学となっている。ランキングでは、総合ポイントのほか、国・公立大学を含めた総合順位も記載している。

大学の4つの力を評価

1位は早稲田大学。総合順位でも国立の東京大学に次ぐ2位だった。海外留学協定校数は587校で最多、外国人教員比率も高く、国際力で高い数値を示す。就職後の（上場企業）役員数の多さや入学定員倍率の高さなども評価を押し上げた。教育研究力強化のための財政基盤強化を目的に開始した「早稲田エンダウメント」では、世界トップ大学の取り組みを参考に資金の運用・投資を行い26年度には戦略的投資の予算規模が6.5億円まで拡充している。知財の戦略的管理や学部生の全員留学実現に向けたプログラム整備も進める。

2位の慶應義塾大学は、総合3位で役員数が1593人でトップ。有名企業400社への就職率（400社就職率）も高い。科学研究費補助金（科研費）は私立大学で最も多い34億円だ。AIキャンパス構想を推進中で、世界のAIトップ企業と包括連携し、人間とAIが協働して新たな知を創造する知的インフラの構築をめざす。

3位は豊田工業大学。トヨタ自動車が創設し、財政を支援する。学生数500人程度の小規模校だが、400社就職率は全国1位。実践的な開発型の技術者・研究者を育成している。潤沢なトヨタの支援で国立大学並みの学費を実現。自己努力収入比率が高水準で総合でも8位に入る。

4位は上智大学だ。外国人教員比率や入学定員倍率が高い。27年度には理工学部に「デジタルグリーンテクノロジー学科」を新設予定。データサイエンスやデジタル技術と既存の理工学分野を複合的に学び、カーボンニュートラルや循環資源などの社会課題に向き合う人材を養成していく。