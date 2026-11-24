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安全保障政策の土台となる安保3文書の改定が年末に迫る。高市早苗首相は「新しい戦い方」に備え、2027年度までの現行の防衛力整備計画の終了を待たず、3文書を1年前倒しで改定する。長く「GDP比1%」が目安だった防衛費は拡大し、政府は関連経費を含む安全保障関連経費で、25年度にGDP比2%水準を前倒しで確保した。新たな目標として3.5%も取り沙汰される。輸出解禁や無人機の大量調達で防衛市場も変わりつつある。

この流れの起点は、前回の3文書の策定と、防衛産業を対象とする初の法律（防衛生産基盤強化法）の制定だった。以降、重工大手の受注は膨らみ、株価は急騰した。こうした政策転換に防衛装備庁長官として携わり、今年6月に『成長する防衛産業 基盤強化の施策と課題』（時事通信社）を著した土本英樹氏に、3文書改定の焦点と日の丸防衛産業の行方を聞いた（全5回）。第4回は、ドローンの国産化と日本企業の勝機、制度の壁について。

――ウクライナや中東での戦闘で、ドローンなど無人装備の役割はどう変わりましたか。

22年の国家防衛戦略は、おおむね10年後までに無人装備を使った戦い方を具体化するとしていた。想定はしていたが、10年後ではもう遅い。それを上回る速さで状況が変わった。

1つ目は安さだ。安価な兵器で相手に高価な迎撃手段を使わせ、大きな負担を強いることができる。