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2秒に1件のマッチングが成立――。世界的な“求人インフラ企業”が快進撃を見せている。

11月11日、リクルートホールディングス（以下、リクルート）は2027年3月期上半期（26年4～9月期）決算（国際会計基準）を発表した。売上収益は2兆1399億円（前年同期比19.3％増）、純利益は4116億円（同65.7％増）と大幅な増収増益で着地。通期でも売り上げ、利益ともに過去最高を見込む。

業績の牽引役は、60カ国以上で使われる世界最大級の求人サイト「インディード」だ。主力市場のアメリカでは求人総数自体が低調に推移する中、インディードは「1求人あたりの平均単価」を上昇させることで、力強い成長を見せている。

時価総額はトヨタ、三菱UFJなどに次ぐ5位

総合人材サービスに加え、SUUMO（スーモ）やホットペッパービューティーといった住まいや美容などに関する広告媒体のイメージが根強い同社だが、海外の機関投資家からの見方はまったく異なる。インディードを中核とする圧倒的なデータ量と、AI（人工知能）技術を併せ持つ「グローバルテック企業」としての評価だ。

26年2～3月に6000円台だった同社の株価は急速に水準を切り上げ、10月22日には上場来高値となる1万9560円を記録。時価総額は28兆円余りにまで膨れ上がった。11月20日時点の時価総額ランキングではトヨタ自動車、三菱UFJフィナンシャル・グループ、ファーストリテイリング、ソニーグループについで5位の位置につけている。

従来、人材サービス企業は「景気敏感株」の代表格で、景気が悪化すれば企業は採用費を削り、求人広告の掲載数は減る。当然、リクルートが主力市場とするアメリカで労働市場の減速感が報じられれば、同社にとって強い逆風となっていた。

実際、近年のアメリカの労働市場は低調な水準が続いている。リクルートによればアメリカの求人総数を見ても、直近の上半期（26年4～9月）は前年同期比でマイナス約3％と縮小傾向が続いているという。にもかかわらず、ここまで市場の評価が高まっているのはなぜなのか。背景に透けるのは、前述の単価上昇を実現させた、かつての「求人検索エンジン」からの大きな脱皮だ。