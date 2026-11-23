1/4 PAGES

2026年11月18～19日、中国の深圳でAPEC（アジア太平洋経済協力会議）第33回非公式首脳会議が開催された。

香港に隣接する深圳は、現在でこそ世界有数のハイテク都市であるが、かつては小さな漁村であった。ここで、中国国家主席の習近平氏の父・習仲勲氏が、「改革開放」が宣言される1978年12月よりも前から、開発の指揮をとった。

習仲勲氏の下で深圳は79年に「輸出特区」に、80年には「経済特区」となった。習近平氏には、「中国近代化の総設計士」と呼ばれた鄧小平氏よりも前に改革開放の先駆者となったのが自分の父親であった、という強い自負があるといわれている。

そうした習氏にとって特別な意味を持つ深圳での同会議では、「開放・イノベーション・協力」が3大優先分野として掲げられた。

中国が強調する「WTO堅持」の矛盾

しかし、11月19日にAPECが公表した首脳宣言は、地域経済協力の深化を盛り込んだものの、WTO（世界貿易機関）の役割や「多国間貿易体制への支持を再確認する」との言及が2年連続で見送られた。アメリカのトランプ政権が「現在のWTOは中国などのルール違反を許している」との立場を崩さず、従来の多国間貿易体制を支持する表現の復活に強く反発したからであった。

11月18日のAPEC首脳会議の関連行事での演説で、習近平氏は「世界で一国主義や保護主義が横行している」との懸念を示し、次のように強調していた。

「われわれは開かれた協力のための架け橋を築かなければならない。WTOを中核とし、ルールに基づいた多国間貿易体制を堅持し、自由で開かれた貿易と投資を支援し、世界の産業・サプライチェーンの安定と円滑な流れを維持しなければならない」

とは言え、WTOでは2001年の中国加盟をはじめ新興国の台頭によって利害調整が難しくなり、機能不全となったWTOに代わる自由貿易の枠組みとして、世界はFTA（自由貿易協定）やEPA（経済連携協定）にトレンドを移した。

中国の李強首相は25年9月23日、国連総会の関連会合で、既存および将来のWTO交渉において、途上国に認められる関税引き下げの猶予などの優遇措置である「SDT（特別かつ差別化された待遇）」を新たに求めない、と表明した。また、翌9月24日には、中国代表団が、中国は「途上国」としての地位は変更しないと補足した。

世界経済の大きなゆがみの一端は、世界第2位の経済大国である中国が「途上国」としての優遇を受け続け、不公正な貿易障壁を続けるのみならず、近年、多くの輸出入規制を導入していることにある。

2/4 PAGES