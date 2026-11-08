あぁついに〈AI半導体株バブル〉が完全に崩壊し始めた…その証拠はキオクシアよりも､あの優良株の暴落だ

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※本記事は2026年11月10日6:00以降は有料会員限定となります。

今日は、理論を抜きにしても、相場の見通しを書かなければならない。

今は、危機か、一時的なショックか。その判断が最重要だが、私は、大危機と考えている。つまり、株価は戻らない。月曜日に戻ったり、今週、持ち直したりしたとしても、これでバブルは完全に崩壊したと考える。

競馬の連載の方を長年読んでいただいている方には、小幡さん、それ、何度目？と聞かれるだろうが、今度こそは間違いない（それも、何度目？という反応だろうが）。

理由は、今回は、誰が見ても明らかなイベントが起き、そのイベントは、実体を持ち、かつ株価評価という虚像も同時にすでに崩れてしまっており、かつ、投資家が静かに逃げ出しているからだ。

「トランプ敗北宣言で大幅上昇」は確信犯

アメリカの木曜日の大暴落、それを受けての金曜日の世界的な暴落、これらの株価指数の下落幅の詳細に言及する必要はないだろう。問題は、その経緯だ。

まず、水曜日の午前、アメリカ中間選挙で、共和党の歴史的敗北が明らかになる。日経平均は午前中、大暴落。しかし、午後から急反転。ほぼ午前中の暴落分を消した。理由は、トランプ大統領が、敗北をあっさりと素直に認め、民主党とうまくやっていく、と発言したことだと伝えられた。

これと同じ理由で、この夜（日本時間の）の4日の米国市場も下がらなかったどころか、ナスダックは大幅上昇となった。そんな馬鹿な、と思ったが、市場関係者の解説は、第1に、民主党の勝利はある程度織り込み済み、予想以上の大勝とはいえ、それよりも、中間選挙を何はともあれ、通過し、不透明性が解消されたから、という理由、そして第2に、トランプ大統領が暴れずに、あっさりと結果を受け入れ、民主党とうまくやっていく、という発言をしたからだ、ということだった。

ありえない。