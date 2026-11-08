有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（11/14号）
有料会員登録
政治・経済・投資 #小幡績教授のアフターエコノミクス

あぁついに〈AI半導体株バブル〉が完全に崩壊し始めた…その証拠はキオクシアよりも､あの優良株の暴落だ

9分で読める 会員登録で読める
民主党圧勝から暴落までタイムラグがあった理由（写真：GettyImages）
  • 小幡 績 慶応義塾大学大学院教授
※本記事は2026年11月10日6:00以降は有料会員限定となります。

INDEX

今日は、理論を抜きにしても、相場の見通しを書かなければならない。

今は、危機か、一時的なショックか。その判断が最重要だが、私は、大危機と考えている。つまり、株価は戻らない。月曜日に戻ったり、今週、持ち直したりしたとしても、これでバブルは完全に崩壊したと考える。

競馬の連載の方を長年読んでいただいている方には、小幡さん、それ、何度目？と聞かれるだろうが、今度こそは間違いない（それも、何度目？という反応だろうが）。

理由は、今回は、誰が見ても明らかなイベントが起き、そのイベントは、実体を持ち、かつ株価評価という虚像も同時にすでに崩れてしまっており、かつ、投資家が静かに逃げ出しているからだ。

「トランプ敗北宣言で大幅上昇」は確信犯

アメリカの木曜日の大暴落、それを受けての金曜日の世界的な暴落、これらの株価指数の下落幅の詳細に言及する必要はないだろう。問題は、その経緯だ。

まず、水曜日の午前、アメリカ中間選挙で、共和党の歴史的敗北が明らかになる。日経平均は午前中、大暴落。しかし、午後から急反転。ほぼ午前中の暴落分を消した。理由は、トランプ大統領が、敗北をあっさりと素直に認め、民主党とうまくやっていく、と発言したことだと伝えられた。

これと同じ理由で、この夜（日本時間の）の4日の米国市場も下がらなかったどころか、ナスダックは大幅上昇となった。そんな馬鹿な、と思ったが、市場関係者の解説は、第1に、民主党の勝利はある程度織り込み済み、予想以上の大勝とはいえ、それよりも、中間選挙を何はともあれ、通過し、不透明性が解消されたから、という理由、そして第2に、トランプ大統領が暴れずに、あっさりと結果を受け入れ、民主党とうまくやっていく、という発言をしたからだ、ということだった。

ありえない。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

小幡績教授のアフターエコノミクス
44 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

小幡 績 慶応義塾大学大学院教授
おばた せきSeki Obata

株主総会やメディアでも積極的に発言する行動派経済学者。専門は行動ファイナンスとコーポレートガバナンス。1992年東京大学経済学部首席卒業、大蔵省（現・財務省）入省、1999年退職。2001～2003年一橋大学経済研究所専任講師。2003年慶應大学大学院経営管理研究学科（慶應義塾大学ビジネススクール）准教授、2023年教授。2001年ハーバード大学経済学博士（Ph.D.）。著書に『アフターバブル』（東洋経済新報社）、『GPIF 世界最大の機関投資家』（同）、『すべての経済はバブルに通じる』（光文社新書）、『ネット株の心理学』（MYCOM新書）、『株式投資 最強のサバイバル理論』（共著、洋泉社）などがある。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

信金・信組ランキング 2026 特集 1記事
注目キーワード
#脱炭素 #趣味 #動画配信