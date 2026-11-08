部下がついた｢最高司令官｣というウソ…一刻を争う命､震災の被災地は戦場と化した 官僚が軍隊に学んだ組織論

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続編となる「組織論編」では、徳山氏の下で組織がどう動いたのかを、政治・政策アナリストの蔵前勝久氏が関係者の証言から描きます。5回目は、「最高司令官」が軍隊に学んだ組織論について。

東日本大震災の発生から1週間ほど経った頃だろうか。福島第一原子力発電所の事故を受けて世界の関心が高まる中、国土交通省の出先機関である東北地方整備局も、英語版ホームページを立ち上げることになった。

そのページには、1つだけ「ウソ」があった。

当時の整備局長・徳山日出男の肩書だ。

本来なら「Director-General」となるところを、「Chief Commander」とした。日本語に意訳すれば「最高司令官」。軍の最高指揮官を意味する呼び名である。提案したのは、英訳を担当した職員だった。

職員から相談を受けた総務部長（当時）の神山敬次は、こう振り返る。