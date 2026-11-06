有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス

新体制移行後はじめて時価総額世界トップを記録したアップル､新型MacBook Proに見る｢ターナス流｣の稼ぎ方

11分で読める 有料会員限定
10月28日、Macbook Proの新製品を発表するアップルのジョン・ターナスCEO（写真：筆者撮影）

INDEX

アップルがイノベーションのリーダーという地位を失ってから久しい。iPhoneの買い替え周期の中で生き続ける会社になりつつあるという見方が一般的だろう。iPhoneにおいて引き起こした破壊的イノベーションをベースにして20年近くも成長を続けているのが、アップルだ。

では、9月1日にティム・クックからCEOを引き継いだジョン・ターナス氏はそんなアップルを変えるのだろうか。就任から2カ月あまりが経過する中で、世の中のアップルに対する視線には変化が起きているのかもしれない。

アップルは10月30日の終値で時価総額5兆300億ドルとなり、エヌビディア（4兆9300億ドル）を抜いて世界首位に返り咲いた。CEO交代後も時価総額トップを競い続ける銘柄であることを印象づけた。

11月2日にアップルが発表した7〜9月期決算は、売上高が1145億ドルと前年同期比12%増で、7〜9月期としては過去最高。2026年9月期の通期売上高は4788億ドルに達した。Macは108億ドルで24%増と、iPhoneの17%増を上回っている。ターナスは初めての決算説明会で、「1年間にこれほど多くのMacを売ったことはない」と述べた。もっとも大きな需要がある10-12月期の業績見通しが悲観的だったことで株価は下落したものの、おおむね堅調な経営を続けていると言っていいだろう。

市場の評価には分かりやすい理由がある。AI投資の回収を不安視する資金が、設備投資を抑えてきたアップルに移ったという判断だ。では、AIの時代にアップルはどう稼ぐのか。その答えの一端が、10月28日にロサンゼルスでターナスが披露した新型MacBook Proに表れていた。筆者は現地で実機に触れ、ターナス氏本人のプレゼンテーションを聴いてきた。それを踏まえて、アップルの変化をお伝えしたい。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

本田 雅一 ITジャーナリスト
ほんだ まさかずMasakazu Honda

IT、モバイル、オーディオ＆ビジュアル、コンテンツビジネス、ネットワークサービス、インターネットカルチャー。テクノロジーとインターネットで結ばれたデジタルライフスタイル、および関連する技術や企業、市場動向について、知識欲の湧く分野全般をカバーするコラムニスト。Impress Watchがサービスインした電子雑誌『MAGon』を通じ、「本田雅一のモバイル通信リターンズ」を創刊。著書に『iCloudとクラウドメディアの夜明け』（ソフトバンク）、『これからスマートフォンが起こすこと。』（東洋経済新報社）。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

信金・信組ランキング 2026 特集 1記事
注目キーワード
#鉄道（JR） #グルメ #ローカル線・公共交通