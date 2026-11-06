〈異例の争奪戦〉かどや製油をめぐる激しいTOB合戦…ファンドが高値で奪い合う｢成長余地｣と大株主の思惑とは？

ごま油の最大手、かどや製油をめぐりファンド2社の争奪戦が過熱している（写真：編集部撮影）

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INDEX 非公開化の発端となった買収打診

巨額投資の狙いと大株主の思惑

食卓でおなじみのごま油のトップメーカー、かどや製油をめぐり、異例の買収争奪戦が勃発している。

10月28日、かどや製油は対抗的なTOB（株式公開買い付け）の提案を受け取ったと発表した。提案者は国内大手ファンドのアドバンテッジパートナーズで、TOB価格は主要株主（三菱商事、三井物産、創業家）との株式取得条件に応じて、1株あたり2872～3000円と設定。条件が整い次第、11月中旬にも独自のTOBを開始する構えだ。

かどや製油に対しては、すでに先行して投資ファンドのインテグラルが9月中旬から1株2514円でTOBを開始している。かどや製油側もこれに賛同し、株主への応募推奨を表明済みだった。

しかし、アドバンテッジの対抗提案を受けて事態は急転。かどや製油は10月27日、インテグラルへTOB価格の引き上げを申し入れた。28日時点ではインテグラルへの賛同を維持する姿勢を示しつつも、翌29日には、10月30日までとしていたTOB期間を11月13日まで延長すると発表した。

突如として「待った」がかかったことで、投資ファンド2社による激しい買収合戦の様相を呈している。

※なぜファンドは、ごま油の老舗をめぐり争奪戦を繰り広げるのか。本記事では、ある調味料メーカーの打診から始まった再編劇の裏側と、大株主の思惑、そしてファンドが熱視線を送る「総合ウェルネス企業」への進化シナリオに迫ります。