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〈異例の争奪戦〉かどや製油をめぐる激しいTOB合戦…ファンドが高値で奪い合う｢成長余地｣と大株主の思惑とは？

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かどや製油の製品群
ごま油の最大手、かどや製油をめぐりファンド2社の争奪戦が過熱している（写真：編集部撮影）

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食卓でおなじみのごま油のトップメーカー、かどや製油をめぐり、異例の買収争奪戦が勃発している。

10月28日、かどや製油は対抗的なTOB（株式公開買い付け）の提案を受け取ったと発表した。提案者は国内大手ファンドのアドバンテッジパートナーズで、TOB価格は主要株主（三菱商事、三井物産、創業家）との株式取得条件に応じて、1株あたり2872～3000円と設定。条件が整い次第、11月中旬にも独自のTOBを開始する構えだ。

かどや製油に対しては、すでに先行して投資ファンドのインテグラルが9月中旬から1株2514円でTOBを開始している。かどや製油側もこれに賛同し、株主への応募推奨を表明済みだった。

しかし、アドバンテッジの対抗提案を受けて事態は急転。かどや製油は10月27日、インテグラルへTOB価格の引き上げを申し入れた。28日時点ではインテグラルへの賛同を維持する姿勢を示しつつも、翌29日には、10月30日までとしていたTOB期間を11月13日まで延長すると発表した。

突如として「待った」がかかったことで、投資ファンド2社による激しい買収合戦の様相を呈している。

※なぜファンドは、ごま油の老舗をめぐり争奪戦を繰り広げるのか。本記事では、ある調味料メーカーの打診から始まった再編劇の裏側と、大株主の思惑、そしてファンドが熱視線を送る「総合ウェルネス企業」への進化シナリオに迫ります。

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生田 隆之介 東洋経済 記者
いくた りゅうのすけRyunosuke Ikuta

食品・飲料・酒類・たばこ業界を担当。テレビ局記者として長野県、北海道、東京での勤務を経て、2025年10月東洋経済新報社入社。土曜日は娘と遊び、日曜日は社会人サッカーチームの試合で汗を流す生活を送っている。兵庫県出身。

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