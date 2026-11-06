マックが仕掛ける｢バーガーなし｣390円セットの真の狙い――コスパ優位でカフェ市場の勢力図を変えるか？

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「まさかバーガーなしのセットを出すとは……」――ある外食企業の関係者は驚きの声を上げた。

ハンバーガー最大手「マクドナルド」は、サイドメニューとドリンクを組み合わせたセットメニュー「390ペア」を10月21日から開始した。

新たに導入されたこのセットでは、マックフライポテトやチキンマックナゲットなど5種類のサイドメニューと、Mサイズのドリンク10種類からそれぞれ好きなものを選ぶことができる。価格は税込390円で、14時から閉店まで注文可能だ。

マクドナルドといえば、ハンバーガーなどの食事利用を想起する人が多いだろう。一方で、同社が目下取り組んでいるのがカフェタイム（アイドルタイム）での利用促進だ。

実際、マクドナルドをはじめとする多くのハンバーガーチェーンにとって、15時頃のカフェタイムは利用者がそれほど多くない。最も利用されるのはやはりランチタイムである。

カフェタイムに課題が残っていた

マクドナルドのランチタイムは平日・休日を問わず、注文や商品の提供を待つ人であふれている。注文用タッチパネルの設置やモバイルオーダーによって注文作業自体は効率化されているものの、テイクアウトやデリバリーの注文も多く、これ以上客数を伸ばすのは難しい状況だ。

そこで、近年は朝や夜の集客施策に力を入れてきた。「朝マック」や、100円の追加でパティを2倍にできる「夜マック」の導入により、ランチ以外での集客力を高めてきた。