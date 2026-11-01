予算は気にせず事後報告でいい！震災の夜､日立の原発部門で学んだ大臣が官僚に託した全権…命優先の究極の組織論

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その言葉を聞いたとき、国土交通相（当時）の大畠章宏は、背筋に寒気が走った。

「過去の事例を見ると、死者は2000人を超える可能性があります」

2011年3月11日午後2時46分、大畠は参議院決算委員会に出席していた。激しい揺れが国会議事堂を襲い、シャンデリアが大きく揺れた。参院決算委員長の鶴保庸介が休憩を宣言し、閣僚たちが首相官邸に徒歩で向かう最中のこと。大畠は大臣秘書官の久保田雅晴から「死者2000人超」という被害予測を耳打ちされたのだ。

その後、震災関連死を含む死者・行方不明者は2万2000人を超えた。大畠がこのとき想像した規模を、はるかに上回っていた。

官邸のエレベーターは止まっていた。