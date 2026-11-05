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政治・経済・投資 #｢青い波｣！ 揺らぐトランプ支配

民主党圧勝でトランプ政権とシリコンバレーの蜜月に転機､ アメリカ｢テクノロジー覇権｣が直面する甚大リスク

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選挙翌日の11月4日、ホワイトハウスの宴会場建設現場を訪れたトランプ大統領（写真：ブルームバーグ）
  • 京極 康信 ベンチャーキャピタリスト

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2026年の中間選挙で民主党が決定的な勝利を収め、上下両院を掌握した。共和党が行政府と議会を支配した2年間は終わり、力のバランスが激変する。これによってテクノロジー産業は大きな影響を受ける。規制緩和と民間主導を基調としてきたトランプ政権のAI（人工知能）政策は、継続的な政治的監視にさらされることになる。

ベンチャーキャピタル（VC）やスタートアップから、AI・エネルギー産業を主導する大企業まで、経営者はその帰結を見極めようとしている。影響は一様ではない。ある産業に不利な変化が別の産業には有利に働き、同じ業界でも企業ごとに明暗が分かれることになりそうだ。選挙結果と企業の関係は単純ではない。

投票日に、筆者が再生可能エネルギー分野の先駆的企業の創業者と交わした会話は、この複雑さを端的に示していた。この創業者は「共和党の敗北は、新しいエネルギー事業の規制承認を遅らせる可能性がある。他方、民主党の勝利によってクリーンエネルギーへの政治的熱意を呼び戻し、より手厚い財政的インセンティブにつながるかもしれない」と語っていた。その創業者はさらに、近年のワシントンでは稀になった超党派合意の可能性に希望を見いだしていた。エネルギー安全保障、産業競争力、アメリカの技術的主導権をめぐり、気候政策の従来の党派対立を越える合意である。

選挙結果が、企業の短期計画を妨げながらも、長期的な事業環境を改善することもある。投資家や起業家にとって重要なのは、誰が権力を得たかだけではない。政治条件の変化が事業機会をどう変えるのか、である。そして、どの企業がそれに最も的確に対応するかである。

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京極 康信 ベンチャーキャピタリスト
きょうごくやすのぶYasunobu Kyogoku

VCファンド「イノベーション グローバル キャピタル」を創業し、代表取締役を務める。サンフランシスコ バレエ団とde Young美術館の理事。コロンビア大学卒業後、オックスフォード大学大学院及び東京大学大学院にて政治経済学を研究。その後、ベイン、森ビル、ファーストリテイリングにて要職を歴任し、企業経営とグローバル戦略に携わる。現職では、経営現場で培った知見を活かし、独自の投資哲学に基づいた「持続的な価値創造」に取り組んでいる。シリコンバレーを拠点に、AI、業種特化型ソフトウェア、デジタルヘルスケア、サイバーセキュリティ、次世代コンシューマービジネスなど、革新的分野への投資・成長支援を主導。「より良い社会の実現」にパッションを持ち、慈善資金とボランティア活動を支援。国際政治・経済・先端技術に精通するグローバル・エキスパートとして日本のリーダー層に向けて講演・セミナーを多数開催している。日本語・英語の完全バイリンガル。仏語は読解と聴解に堪能。長年の滞米経験により、西海岸の政財界・文化界のエスタブリッシュメントと広範なネットワークを構築。ビジネスや私生活で両国間を頻繁に行き来する。

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