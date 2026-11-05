有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
ビジネス #人口減でも伸ばす！日用品3社の新戦略

〈6年連続シェア1位〉日焼け止め｢ビオレUV｣の伸ばし方､脱･季節商品と価格バランスに込めた花王の矜持

5分で読める 有料会員限定
花王の日焼け止め「ビオレUV」は国内の日焼け止め市場でシェア24％を握る（撮影：尾形文繁）

INDEX

暑くなれば売れる――。日焼け止めは、天候に左右されやすい日用品の1つだ。ところが、近年はその売れ方が変わってきた。

花王が国内市場での販売動向を分析すると、2004年は8月が最大のピークだった。ところが24年には、春先から販売が伸びて秋まで高水準が続く売れ方に変化した。

背景にあるのが、日焼け止めの日常使いだ。従来は海やスポーツなど、屋外レジャーで使う商品という位置づけが強かった。しかしSNSなどを通じて紫外線対策への意識が高まり、現在は通勤・通学など日常の外出でも使われるシーンが増えている。

日焼け止め市場は拡大が続く。調査会社のインテージによると、25年の市場規模は17年の1.4倍となる843億円（販売金額ベース）となった。国内の日焼け止め市場で24％とトップシェアを占める花王の「ビオレUV」シリーズにも追い風が吹く。

日焼け止めを日常使いに

花王は日焼け止めを成長領域と位置づけている。国内の日焼け止め市場で6年連続シェア1位のビオレUVは、平均販売単価が17年の644円から26年1～8月には975円と、約1.5倍へ上昇した。ビオレUVは27年までに、売上高1.6倍（23年比）を目標に掲げる。花王が日焼け止め商品で力を入れてきたのが、「使用習慣の大衆化」「高付加価値化」だ。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

人口減でも伸ばす！日用品3社の新戦略
3 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

唐澤 萌里 東洋経済 記者
からさわ もえりMoeri Karasawa

日用品・化粧品業界を担当。群馬県吾妻郡出身。早稲田大学国際教養学部を卒業後、東洋経済新報社に入社。大学在学中はリトアニアとベトナムに1年ずつ滞在。牡蠣とだし巻き玉子とけんちん汁が好物。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

ビジネス

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

人口減でも伸ばす！日用品3社の新戦略 特集 3記事
注目キーワード
#プルデンシャル生命保険 #ネットメディア #生体認証