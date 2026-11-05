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キャリア・教育 #時代を刻んだ卒業生ファイル

【岩国高校】時代を刻んだ卒業生ファイル#15《朝ドラ『ブラッサム』モデルの作家･宇野千代､サッカーの岩政大樹…》

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宇野千代と岩政大樹
作家で朝ドラ『ブラッサム』モデルの宇野千代（左）とサッカー元日本代表の岩政大樹（左写真：共同、右写真：アフロスポーツ）

INDEX

岩国高校
山口県の最東部に位置し、瀬戸内海に面す岩国市。戦後の学制改革で、県立岩国中学校と県立岩国高等女学校とが統合され、現在の男女共学の県立岩国高校となった。岩国中学校の創立は1880（明治13）年であり、人口12万ほどの地方都市にありながら創立146年の伝統を誇る。

朝ドラ（朝の連続テレビ小説）として、NHKが2026年度後期に放送している『ブラッサム』。明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家、随筆家の宇野千代をモデルとした物語だ。常識にとらわれず、自分の好きなことに没頭する人生を送った生涯を描いている。タイトルの『ブラッサム』には、「花が咲き誇れ」という思いが込められている、という。

宇野は1897年11月に現在の岩国市で誕生し、1914年に山口県玖珂郡立岩国高等女学校を卒業した。同校はのちに山口県立岩国高等女学校と改称し、新制の県立岩国高校の前身の1つになった。全15教科の平均点が92点を超える抜群の成績だった。

小説家の尾崎士郎（旧制愛知県第二中学校・現岡崎高校卒）、洋画家の東郷青児（東京・旧制私立青山学院中等部・現青山学院中高等部卒）ら著名な文化人との恋愛、同棲、結婚（つごう4回）、離婚経験を糧に、『色ざんげ』『生きて行く私』など多くの小説やエッセーを著した。

多才で知られ、着物デザイナー、編集者、実業家の顔も持った。日本芸術院賞、菊池寛賞なども受賞、1990年には文化功労者として顕彰されている。岩国高校から500メートルの地に生家が残っている。1996年6月、98歳で死去した。

宇野千代と並ぶもう1人の女性作家

岩国高女を卒業した小説家で文壇史に名を残している女性作家が、もう1人いる。2007年に死去した芥川賞作家の大庭（おおば）みな子だ。

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時代を刻んだ卒業生ファイル
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猪熊 建夫 フリージャーナリスト
いのくま たておTateo Inokuma

1944年生まれ。都立大附属高校（現桜修館中等教育学校）卒、早稲田大政経学部中退、京都大農学部農林経済学科卒。毎日新聞東京本社の経済記者を約20年。副部長（デスク）で退職し、釣りビジョン社長などビジネスマン生活を続ける一方、フリージャーナリストとしてモノ書きをしている。

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