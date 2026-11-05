【岩国高校】時代を刻んだ卒業生ファイル#15《朝ドラ『ブラッサム』モデルの作家･宇野千代､サッカーの岩政大樹…》

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岩国高校

山口県の最東部に位置し、瀬戸内海に面す岩国市。戦後の学制改革で、県立岩国中学校と県立岩国高等女学校とが統合され、現在の男女共学の県立岩国高校となった。岩国中学校の創立は1880（明治13）年であり、人口12万ほどの地方都市にありながら創立146年の伝統を誇る。

朝ドラ（朝の連続テレビ小説）として、NHKが2026年度後期に放送している『ブラッサム』。明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家、随筆家の宇野千代をモデルとした物語だ。常識にとらわれず、自分の好きなことに没頭する人生を送った生涯を描いている。タイトルの『ブラッサム』には、「花が咲き誇れ」という思いが込められている、という。

宇野は1897年11月に現在の岩国市で誕生し、1914年に山口県玖珂郡立岩国高等女学校を卒業した。同校はのちに山口県立岩国高等女学校と改称し、新制の県立岩国高校の前身の1つになった。全15教科の平均点が92点を超える抜群の成績だった。

小説家の尾崎士郎（旧制愛知県第二中学校・現岡崎高校卒）、洋画家の東郷青児（東京・旧制私立青山学院中等部・現青山学院中高等部卒）ら著名な文化人との恋愛、同棲、結婚（つごう4回）、離婚経験を糧に、『色ざんげ』『生きて行く私』など多くの小説やエッセーを著した。

多才で知られ、着物デザイナー、編集者、実業家の顔も持った。日本芸術院賞、菊池寛賞なども受賞、1990年には文化功労者として顕彰されている。岩国高校から500メートルの地に生家が残っている。1996年6月、98歳で死去した。

宇野千代と並ぶもう1人の女性作家

岩国高女を卒業した小説家で文壇史に名を残している女性作家が、もう1人いる。2007年に死去した芥川賞作家の大庭（おおば）みな子だ。