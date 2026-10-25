AIには真似できない人間の脳の唯一の優れた機能とは？〈相場のセンチメント〉は一晩寝たら､週が明けたらガラッと変わる

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※本記事は2026年10月27日6:00以降は有料会員限定となります。

競馬連載の方に書くべきかもしれないが、現在、バブルが絶賛崩壊中なので、旬の今週末、こちらでやってみる。ただし、新しい経済理論を目指し、構築中の議論があるので、それはあまりに途上なので、まだ書くべきではないだろうが、このタイミングでこらえきれず、試論をしてしまおう。なので、破綻だらけの議論になることを（いつもか？）断っておく。

さて、その競馬連載では、9月末から10月15日までの動きについての観察を中心に、今後の予想を語ったのだが、10月19日から始まる1週間は、予想を超える弱気な相場ムードとなった。

前週の下げムードから反転し上昇センチメントに入り、10月20日のアメリカ市場引け後に発表されるメタやスペースXの決算をきっかけに大きく上げる可能性もあったのだが、メタの決算は非常にネガティブに解釈され、スペースXはポジティブで、スペースX自体は株価上昇で反応したものの、相場全体は、悲観ムードに傾いた。常に強気の市場関係者までもが、AIバブルの終わりか、ということをテレビや新聞など、表でも議論するようになった。

ここでも、10月26日以降の相場の予想を具体的に語る中で、理論的な考察を行いたい。