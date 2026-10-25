有料会員登録
お知らせ お知らせ
週刊東洋経済バックナンバー 最新号を読む（10/31・11月7日号）
有料会員登録
政治・経済・投資 #小幡績教授のアフターエコノミクス

AIには真似できない人間の脳の唯一の優れた機能とは？〈相場のセンチメント〉は一晩寝たら､週が明けたらガラッと変わる

11分で読める 会員登録で読める
弱気相場の後、週明け26日以降はどうなる（写真：GettyImages）
  • 小幡 績 慶応義塾大学大学院教授
※本記事は2026年10月27日6:00以降は有料会員限定となります。

INDEX

競馬連載の方に書くべきかもしれないが、現在、バブルが絶賛崩壊中なので、旬の今週末、こちらでやってみる。ただし、新しい経済理論を目指し、構築中の議論があるので、それはあまりに途上なので、まだ書くべきではないだろうが、このタイミングでこらえきれず、試論をしてしまおう。なので、破綻だらけの議論になることを（いつもか？）断っておく。

さて、その競馬連載では、9月末から10月15日までの動きについての観察を中心に、今後の予想を語ったのだが、10月19日から始まる1週間は、予想を超える弱気な相場ムードとなった。

前週の下げムードから反転し上昇センチメントに入り、10月20日のアメリカ市場引け後に発表されるメタやスペースXの決算をきっかけに大きく上げる可能性もあったのだが、メタの決算は非常にネガティブに解釈され、スペースXはポジティブで、スペースX自体は株価上昇で反応したものの、相場全体は、悲観ムードに傾いた。常に強気の市場関係者までもが、AIバブルの終わりか、ということをテレビや新聞など、表でも議論するようになった。

ここでも、10月26日以降の相場の予想を具体的に語る中で、理論的な考察を行いたい。

各タグのをクリックしフォローすると、関連する新着記事をメールで受け取ることができます

小幡績教授のアフターエコノミクス
42 記事

関連記事

本文の内容に基づいた記事をピックアップしています

小幡 績 慶応義塾大学大学院教授
おばた せきSeki Obata

株主総会やメディアでも積極的に発言する行動派経済学者。専門は行動ファイナンスとコーポレートガバナンス。1992年東京大学経済学部首席卒業、大蔵省（現・財務省）入省、1999年退職。2001～2003年一橋大学経済研究所専任講師。2003年慶應大学大学院経営管理研究学科（慶應義塾大学ビジネススクール）准教授、2023年教授。2001年ハーバード大学経済学博士（Ph.D.）。著書に『アフターバブル』（東洋経済新報社）、『GPIF 世界最大の機関投資家』（同）、『すべての経済はバブルに通じる』（光文社新書）、『ネット株の心理学』（MYCOM新書）、『株式投資 最強のサバイバル理論』（共著、洋泉社）などがある。

この著者の記事一覧

この記事はいかがでしたか？

こちらの記事もおすすめ

あなたにおすすめ

政治・経済・投資

人気記事 HOT

※過去1ヶ月以内に配信した記事の閲覧数

人気の特集・連載 HOT

※過去1ヶ月以内に更新した特集・連載の閲覧数

注目の特集・連載

すごいベンチャー100 2026年最新版 特集 26記事
注目キーワード
#建設 #防災 #スーパー