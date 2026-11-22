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すでにバブルは崩壊している、といくら言っても、「バブルではない」「下落は一時的な調整に過ぎない」と駄々をこねている「専門家」と称する市場関係者の誤りを指摘する必要がもはやなくなったので、今日は、ただ、今起きていることの描写、分析、対処法の示唆に集中しよう。

本連載でも、バブル崩壊シリーズを3週続けたが、先週の競馬の連載のほうで、バブル完全崩壊のプロセスの解説もしてあるから、そちらも参考にしていただきたい。

完全崩壊は、やはり、アンソロピック上場の瞬間だった。アンソロピックが、初値111ドルで寄り付いた瞬間、暴落が始まった。

これの間違った解説がいたるところでなされた。いわく、「アンソロピックの購入資金を確保するために、他のAI・半導体銘柄を売った」。

嘘である。経済新聞などもそう書いたが、市場関係者のポジショントークの嘘を真に受けただけだろうから、彼らに罪はない。

真実は、アンソロピックの初値、寄り付きが、合図の鐘だったのである。

バブルの終わりを先送りし、逃げ場を作った

相場を支配している側は、アンソロピックの初値寄り付きの合図で一気に売った。アンソロピックもAI・半導体株も、そのほかの株もすべて売った。

だから、アンソロピックも寄り付いた瞬間から暴落したのである。

なぜ、その瞬間か。