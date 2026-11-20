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アメリカ・ナスダック（NASDAQ）市場の取引開始を知らせるオープニングベルが鳴ると、アンソロピックのダリオ・アモデイCEOは満面の笑みで拍手をしながら、横にいる妹のダニエラ・アモデイ社長ら経営陣とともに喜びを分かち合った。

「アンソロピックを設立したのは、現代で最も強力な技術は人類の利益のために開発されるべきだと信じているからだ。ダニエラと私は、父を病気で亡くした。その病気は、わずか数年後には治療可能になった。将来の治療法がもっと早く実現するよう手助けしたいと考え、生物学の分野でキャリアをスタートさせた」

取引開始直前のスピーチは、プリンストン大学で生物物理学の博士号を取得し、研究者になることを考えていたアモデイCEOがAI業界へ転身した話から始まった――。

スペースXを抜き「史上最大のIPO」

設立からわずか6年。11月19日にナスダックに新規株式公開（IPO）を果たした人工知能（AI）開発大手のアンソロピックは、公募価格を直前で83ドルへと引き上げ、調達額は約810億ドル（約13兆円）と、6月に上場したスペースX（750億ドル、約12兆円）を超え、史上最大のIPOとなった。

この規模のIPOが1年に2度もあるのは異例中の異例だ。スペースX以前、調達額トップは「インフレ調整後の金額で見ると、1987年のNTTのIPOだったが、その規模は2社のIPOの約半分だった」と、IPO研究の第一人者で、「ミスターIPO」の異名を持つアメリカ・フロリダ大学ウォリントン経営大学院のジェイ・リッター名誉教授は指摘する。

アンソロピックは上場時の時価総額も規格外だ。取引中は一時2兆ドルを超え、初日終値（97.17ドル）では、完全希薄化ベースの時価総額は約1兆7600億ドル（約280兆円）に。終値ベースで1兆5000億ドルを超えたのは、スペースXに2019年に上場したサウジアラビアのサウジアラムコを加えた3社にとどまる。

リッター名誉教授によると、アメリカのみに限って言えば、これまでの過去最大はインフレ調整後で見ると、99年に上場した宅配大手ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）だが、26年換算で1620億ドルと、アンソロピックの約10分の1に過ぎない。

急成長中のベンチャーとはいえ、アンソロピックが今後、収益をどれだけ成長させられるかは未知数。それにもかかわらず、投資家がこれだけ巨額の評価額をつけるのは、エヌビディアや、グーグルを運営するアルファベットなど、「売上高を飛躍的に伸ばし、競争によって利益率が低下することなく、非常に高い利益率を維持できると証明してきたテクノロジー企業が存在するから」とリッター名誉教授は見る。

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