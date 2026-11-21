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18歳人口が急減する日本。オンラインなど多様な学びが広がる中、日本の大学は今後どう変わっていくのか？ そして、そんな中で勝ち組となる「本当に強い大学」はどこか？

『週刊東洋経済』では毎年、臨時増刊『本当に強い大学』を刊行し、最新の大学の現状や課題をまとめている。ここでは、その誌面で作成・利用するデータ等を活用し、各種ランキングを作成している。今回は、「本当に強い大学ランキング」2026年版の地域別版（中国・四国地方）だ。

「本当に強い大学ランキング」は、比較可能な定量データを用いて、受験偏差値では測れない大学の実力を算出するランキングだ（全国のトップ300大学のランキングはこちら）。

2006年から、指標や対象大学数に若干の変更はあるものの、ほぼ同じ方式で毎年ランキングを発表している。

対象は、800以上にのぼる日本の大学のうち、本誌が今年3月に実施したアンケートに回答し、かつ24年度の財務諸表が入手できた大学。また今回から『本当に強い大学』の「大学四季報」に有力大学として掲載している総合大学などは回答の有無にかかわらず対象としている。

比較が難しい株式会社立大学や文部科学省管轄外法人、大学院大学、専門職大学などは対象外としている。結果、国公私立合わせて544大学がランキングの対象になっている。

ランキングで重視しているのは大学の4つの力。1つ目は学生に付加価値を与える「教育・研究力」、2つ目は教育力のわかりやすい成果である「就職力」、3つ目はそうしたアウトプットの基盤となる「財務力」で、4つ目はグローバル時代への対応力を見る「国際力」である。

中四国トップの広島大学は米アイダホ大学と連携し半導体教育を拡充

今回は、中国・四国地方にメインキャンパスを置く48大学を対象とし、29位までの30校を紹介する。ランキング表には、総合ポイントのほか、全国での総合順位も記載している。

1位は広島大学。総合でも19位だ。とくに卒業生の上場企業役員数で頭一つ抜け出ており、科学研究費補助金（科研費）や有名企業400社への就職率（400社就職率）なども高い水準にある。26年8月にアメリカ・アイダホ大学広島キャンパスを開校し、半導体分野に特化した学士課程プログラムでグローバルエンジニアを育成する。さらに国内大学唯一のワクチン・医薬品製造拠点の整備も進めている。

2位は岡山大学。総合35位で、中四国では広島大の最大のライバル。教育投資率、就職率、海外留学協定校数は広島大を上回ったものの、それ以外では少し差をつけられている。とはいえ、研究大学宣言による大学経営の明確化と研究・教育の両輪強化を進めるなど中四国最高レベルの大学としての存在感は高い。

この2校を比較したのが下表（全ランキングデータはこちら）。広島大は自己資本比率や経常利益率が高く財務が健全で、教員配置も手厚く、留学生・外国人教員の比率も高い。一方の岡山大は教育投資率などは広島大を上回るものの、財務の健全性・収益性で見劣りし、それが総合順位の差につながった。

3位は広島のエリザベト音楽大学。外国債券中心に資産運用を行い、受取利息・配当金の大きさで経常利益率、自己努力収入比率などが高く、高評価となった。

4位の徳島大学は四国トップ。就職率は広島大を上回る。400社就職率も高い。光工学・慢性炎症研究など4つの研究力を結集し超高齢社会の課題解決に取り組んでいる。

5位は広島県公立の叡啓大学。21年に開学し、必要単位の過半数は英語での履修を義務づけている。外国人学生比率や外国人教員比率が高い。

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