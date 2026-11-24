一連のスキャンダルで辞任してからわずか11日間での電撃復帰となった（写真：編集部撮影）

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INDEX 辞任から復帰までの経緯

カリスマ不在の説明会で注目されたこと

循環取引は議会でも論点に

まさに急転直下の展開だった。アメリカの半導体メーカー最大手・エヌビディアは現地時間11月23日、12日に辞任を発表していた創業者のジェンスン・フアン氏がCEOに即日復帰したと発表した。カリスマの不在はわずか11日間で終わった。

フアン氏は1993年以来、30年以上にわたって同社を率いてきたカリスマ経営者だ。一連のスキャンダル報道が始まった10月末以降、株価は約4割下げていた。復帰を発表した23日の終値は31％高と急騰した。

だがカリスマ不在の間に、フアン氏個人の手腕に頼ってきた問題、とくに「経済圏」の危うさが改めて浮き彫りになった形だ。

辞任から復帰までの経緯

まず経緯を振り返ろう。10月29日にニューヨーク・タイムズ紙が、フアン氏と中国のスパイとされるアリス・フアン氏の関係を報道すると、11月8日にフアン氏は不貞を認めて社員に対して謝罪。「エヌビディアに全力を尽くし、皆さんの信頼を取り戻すために努める」とした。

同日に取締役会は調査を始めつつ、「国家安全保障や当社の機密が損なわれたと信じる理由はない」「ジェンスンと経営陣を信頼している」との声明を発表。ドナルド・トランプ米大統領も「彼は大丈夫だと思う」などと発言し、フアン氏をフォローしていた。

そこから風向きが変わったのは11日。ニューヨーク・タイムズ紙が、ヘルスケア担当のバイスプレジデントで、フアン氏の直属の部下であるキンバリー・パウエル氏との不倫関係を報道した。この報道が直接のきっかけとなり、取締役会による解任準備・フアン氏の辞任に至った。

17日に開かれた決算説明会で取締役会議長のハーベイ・ジョーンズ氏は「フアン氏をCEOに戻すつもりはない」と説明していた。5日後にこの意見は翻り、取締役会は22日に復帰を決めることになった。

復帰にはトランプ政権の後押しもあった。取締役会はアメリカ政府高官から意見を聞き、安全保障上のリスクはないと判断したという。さらにトランプ大統領は23日、CNBCに「私が取締役会を説得した」と語っている。

カリスマ不在の説明会で注目されたこと

フアン氏の手腕に頼る危うさを再確認することになったのは、辞任発表から5日後の17日に開かれた2026年8〜10月期の決算説明会だった。注目されたのは業績よりも、カリスマのいない会社をどう説明するかだったからだ。

記事の続きでは、取締役会が進めたフアン氏の「スタンドプレー」への対処や、エヌビディア経済圏に対する方針、フアン氏の復帰後に待ち受ける複数のリスクについて取り上げています。