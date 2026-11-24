まさに急転直下の展開だった。アメリカの半導体メーカー最大手・エヌビディアは現地時間11月23日、12日に辞任を発表していた創業者のジェンスン・フアン氏がCEOに即日復帰したと発表した。カリスマの不在はわずか11日間で終わった。
フアン氏は1993年以来、30年以上にわたって同社を率いてきたカリスマ経営者だ。一連のスキャンダル報道が始まった10月末以降、株価は約4割下げていた。復帰を発表した23日の終値は31％高と急騰した。
だがカリスマ不在の間に、フアン氏個人の手腕に頼ってきた問題、とくに「経済圏」の危うさが改めて浮き彫りになった形だ。
辞任から復帰までの経緯
まず経緯を振り返ろう。10月29日にニューヨーク・タイムズ紙が、フアン氏と中国のスパイとされるアリス・フアン氏の関係を報道すると、11月8日にフアン氏は不貞を認めて社員に対して謝罪。「エヌビディアに全力を尽くし、皆さんの信頼を取り戻すために努める」とした。
同日に取締役会は調査を始めつつ、「国家安全保障や当社の機密が損なわれたと信じる理由はない」「ジェンスンと経営陣を信頼している」との声明を発表。ドナルド・トランプ米大統領も「彼は大丈夫だと思う」などと発言し、フアン氏をフォローしていた。
そこから風向きが変わったのは11日。ニューヨーク・タイムズ紙が、ヘルスケア担当のバイスプレジデントで、フアン氏の直属の部下であるキンバリー・パウエル氏との不倫関係を報道した。この報道が直接のきっかけとなり、取締役会による解任準備・フアン氏の辞任に至った。
17日に開かれた決算説明会で取締役会議長のハーベイ・ジョーンズ氏は「フアン氏をCEOに戻すつもりはない」と説明していた。5日後にこの意見は翻り、取締役会は22日に復帰を決めることになった。
復帰にはトランプ政権の後押しもあった。取締役会はアメリカ政府高官から意見を聞き、安全保障上のリスクはないと判断したという。さらにトランプ大統領は23日、CNBCに「私が取締役会を説得した」と語っている。
カリスマ不在の説明会で注目されたこと
フアン氏の手腕に頼る危うさを再確認することになったのは、辞任発表から5日後の17日に開かれた2026年8〜10月期の決算説明会だった。注目されたのは業績よりも、カリスマのいない会社をどう説明するかだったからだ。
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