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INDEX 追加費用146億円を捻出できるか

30年度には血液検査のように遺伝子パネル検査を

がん患者の遺伝子に生じた変異を網羅的に解析し、最適な治療の提案につなげる「がん遺伝子パネル検査」。2019年に保険適用されたが、受検者数は年間約2万5000人、新規がん罹患（りかん）数の2.6％にとどまる。

最大の理由は、検査を受ける条件の厳しさだ。保険診療ではその対象が原則、標準治療を終えた人か、終える見込みの人、もしくは適合する標準治療が存在しない人に限られる。患者団体や医学会は、適切なタイミングで検査を受けられるよう受検条件の見直しを国に求めている。

何が条件見直しのハードルになっているのか。デジタル特集【がんゲノム医療の「壁」】後編は、ゲノム医療推進のキーパーソンである自民党医療情報政策・ゲノム医療推進特命委員長の丸川珠代衆議院議員に聞いた。

――がん遺伝子パネル検査を受けることは、最新の治療の提案につながる可能性が高まると言われています。

以前のがん治療では、抗がん剤治療や手術といった標準治療がある場合、わざわざ遺伝子パネル検査を受ける意味がなかった。仮にがん遺伝子の変異を解析できても、対応する治療薬がないケースが多かったからだ。しかし近年は状況が一変している。保険適用外の既承認薬や薬事未承認の有望な新薬候補（治験薬）が次々と登場しており、早期に検査を受ければ最新の治療にアクセスできるチャンスが大きく広がる。

――しかし、保険診療で検査を受けるには「標準治療の終了後」「標準治療が終了見込み」「適合する標準治療がない場合」という厳しい条件があります。

今、その点をがん患者団体や医学会が強く問題視している。「標準治療の終了後」では、治療に間に合わないケースが出てくるからだ。標準治療の重要な柱である抗がん薬による化学療法は、がん細胞だけでなく正常な細胞まで攻撃するため副作用が強く、治療を重ねるごとに患者の体力を奪っていく。化学療法の後にパネル検査を実施し、仮に適合する治療方法が見つかったとしても結果が出る頃にはすでに衰弱し、治療を受ける体力が残っていないというケースが少なくない。

京都大学を中心とする全国6施設の研究班は、標準治療を始める前にパネル検査を行った場合の有効性を明らかにした。標準治療の前に検査を受けた患者は、標準治療の後に受けた患者に比べ、死亡リスクが約39ポイント低かった。最初の治療（1次治療）を始める前に検査を受ければ、体力が残っているうちに最適な治療にたどり着ける可能性が高まる。

早期に検査を受けていれば助かったかもしれない患者が、後になって「もうあなたの体は治療に耐えられません」と告げられ、なすすべがないまま最期を迎える――。こうした状況は非人道的だ。見過ごすわけにはいかない。