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同じ造りの黄色い4階建てアパートが立ち並ぶ一角には、別時代の記憶を留める名が刻まれている。「愛国五村」だ。

この古びたアパートの一室にかつて暮らしていたのが、アリス・フアンの一家である。父親は中国南部・湖南省の山あいにある村「楠竹山（なんちくさん）」に広がる兵器工場群で事務員として働いていた。

この工場群にも番号が振られていた。「国営第282工場」だ。手榴弾から誘導ミサイルの部品まであらゆる兵器を製造し、ソ連型の計画経済のもと、地域の暮らしはこの工場を中心に回っていた。

いま、この町は往時の勢いを失っている。工場群は残っているものの、国有企業のリストラを機に多くの若者が町を離れた。そして、2000年代半ばまでに町を出た若者の1人がアリス・フアンだった。彼女は衰退する地方の町から這い上がり、アメリカのAIブームを牽引する人物のそばへと上り詰め、そして地政学的危機の真っ只中に身を置くことになった。

ニューヨーク・タイムズは楠竹山や4カ国での現地取材に加え、内部文書、企業登記資料、そしてアリス・フアンを知る10人以上の関係者へのインタビューを通じて彼女の半生をたどった。なお、アリス・フアンは取材要請に応じていない。

一連の取材からは、これまで報じられてこなかった生い立ちや学歴、ビジネスの実態が浮かび上がり、アリス・フアンの人生が、幼少期から中国の軍産複合体と深く結びついていたことが明らかになった。