土本英樹氏が防衛・安保において「建設業界」に注目するワケとは（撮影：今井康一）

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安全保障政策の土台となる安保3文書の改定が年末に迫る。高市早苗首相は「新しい戦い方」に備え、2027年度までの現行の防衛力整備計画の終了を待たず、3文書を1年前倒しで改定する。長く「GDP比1%」が目安だった防衛費は拡大し、政府は関連経費を含む安全保障関連経費で、25年度にGDP比2%水準を前倒しで確保した。新たな目標として3.5%も取り沙汰される。輸出解禁や無人機の大量調達で防衛市場も変わりつつある。

この流れの起点は、前回の3文書の策定と、防衛産業を対象とする初の法律（防衛生産基盤強化法）の制定だった。以降、重工大手の受注は膨らみ、株価は急騰した。こうした政策転換に防衛装備庁長官として携わり、今年6月に『成長する防衛産業 基盤強化の施策と課題』（時事通信社）を著した土本英樹氏に、3文書改定の焦点と日の丸防衛産業の行方を聞いた（全5回）。第5回は、防衛スタートアップを阻む資金の壁、アメリカ製か国産かで揺れる防衛AI、そして見落とされがちな成長分野について。

――防衛分野へのスタートアップの参入には、難しさがあるとも聞きます。

実証の機会を得る難しさや、政府調達が続くかどうかといった課題に加え、評判を損なうリスク（レピュテーションリスク）がある。ただ、今のスタートアップは、防衛を手がけることでむしろ信用が高まる面が強いのではないか。

問題は資金の出し手だ。ベンチャーキャピタルや機関投資家には、ESG（環境・社会・企業統治）投資などを理由に防衛分野への投資を制限する内部規則も一部にはあるように聞いている。

日本も加盟する国際条約で禁止されているクラスター弾や対人地雷への投資を制限するのは当然だ。だが、防衛分野全般や「武器」をひとくくりにして、武器に対する投資は駄目だというのはおかしい。

――「武器」の範囲があいまいということですか。

そうだ。投資対象から除く項目に「武器」の一言しかないケースもあると聞いたことがあり、投資家から武器の定義を聞かれた経験もある。