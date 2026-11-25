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INDEX 重要性増すコンサル機能

新中計に込めた思い

ホールディングス体制解消の真意

マーケティングリサーチ・市場調査会社として国内トップの地位にあるインテージホールディンス（HD）。AIが台頭する中、変化に対応する組織体制を模索し、2023年にはNTTドコモの連結子会社となった。さらに27年にはホールディングス体制を改め、インテージ、インテージヘルスケア、インテージテクノスフィアの主要3事業会社を「インテージ」に一本化することを決断した。同社の今後の方針、戦略について仁司与志矢社長CEOに聞いた。

――現在の国内リサーチ業界はどのような環境にあるのでしょうか。

リサーチ業界自体の成長は、日本国内では微増の状況だが、近年の物価変動を加味すると実質的には微減だ。一方で、世界市場のインサイト産業はまだまだ伸びている。日本も情報に対するニーズは確実にあるが、少しビハインドとなっている。

こうした中、日系企業の情報収集も国内から海外市場へと関心が変わってきている。先行する自動車業界だけでなく、一般消費財でも領域によっては関心が高い。

広告マーケットの変化は顕著だ。テレビ、雑誌、新聞に大量投入する従来の手法から、SNSなどデジタルを活用して顧客との接点を深める方向へシフトしている。さらに、方法論が多様化しているため、経験や勘だけでは難しく、データに基づく情報収集からクイックにアクションへつなげるニーズが増している。

一方で、必ずしも調査会社を経由しなくてよい時代になっている。プラットフォーマーやリテールメディアもデータを持っているし、オウンドメディアなどの台頭により、自社で情報収集することもできる。

重要性増すコンサル機能

――そうした中、調査会社の役割や存在価値はどこにあるのでしょうか。