国内市場が縮んでいるのにもかかわらず、紀伊國屋書店の店舗は堅調だ（写真：編集部撮影）

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出版不況の逆風が強まる日本の出版業界。日本出版インフラセンターによると、2025年度末（26年3月末）の全国の書店数は9993店となり、1994年度の調査開始以来、初めて1万店を下回った。全国の市区町村のうち、新刊を取り扱う書店が1つもない「無書店自治体」も4分の1以上に達している。

そうした中でも、業績を伸ばしている書店大手がある。2027年1月に創業100周年を迎える老舗の名門、紀伊國屋書店だ。

26年8月期の決算成績はまだ発表されていないが、25年8月期の売上高1407億円（前期比4.1%増）、営業利益51億円（同18.2%増）まで、5期連続で増収増益をマーク。3期連続で過去最高純益を更新している。27年の経営目標数値だった経常利益50億円も、25年8月期（経常利益53億円）に前倒しで達成してみせた。

中身を見ると、基盤である国内の書店で結果を出している。25年8月期の国内の既存店売上高は、前年比102.6%と堅調に推移。藤則幸男社長は「『人々は本を求めている』という前提に立ち、欠本による売り逃しを防ぐべく、在庫をタイムリーにそろえる棚作りを徹底してきた」と胸を張る。

流れに反し「本屋」重視を継続

振り返れば2010年代、国内書店業界で勢いがあったのは、「TSUTAYA」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）だった。

CCCは購入前の本をカフェに持ち込める「ブック＆カフェ」の形式やPOSデータ管理、Tポイントといった武器をFC店舗で横展開。13年3月期に紀伊國屋書店や丸善CHIホールディングスなどの大手を上回る、国内最大の書店チェーンに上り詰めた。以降、他の多くの書店も生き残りをかけて、カフェ併設や文具・雑貨販売スペースの拡大に舵を切っていく。

だが、紀伊國屋書店はあえてこうした波に乗らず、愚直に「本屋」であり続ける道を選んだ。