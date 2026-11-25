JTはロシア事業の連結除外で約1.4兆円の損失を計上することになった（撮影：今井康一）

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INDEX 実質支配喪失で消えた4000億円

強気シナリオを支える2つの理由

「この2週間、会社の何かを大きく変えなければいけないのかどうか。私自身、最も自問自答した」――。厳しい表情でそう語ったのは、たばこの世界大手JTの筒井岳彦社長だ。

順調だったJTを突如として襲った「ロシアショック」は、今年1月に就任した新社長に重い難題を突きつけた。

11月5日から6日にかけてロシアのプーチン大統領による大統領令で「一時管理」の対象となった同社の現地法人7社。これらについてJTは、6日付で連結範囲から除外（支配喪失）したことを2週間後の19日に明らかにした。これに伴い、2026年12月期に子会社の支配喪失に伴う損失として約1兆3770億円を計上する。

今回の一件で最高益を更新し続けてきた同社の業績計画は一変した。通期の営業損益は従来の1兆0410億円の黒字から3680億円の赤字へ、最終損益は6620億円の黒字から7240億円の巨額赤字（前期は5101億円の黒字）へと急転落する。一過性の損失とはいえ、同社にとって過去最大の赤字規模となる。

市場を驚かせたのは、インカムゲイン銘柄の代表格だった同社の「大幅減配」だ。年間配当予想は従来の272円から204円へと引き下げられ、期末配当は従来の136円から68円へと半減する。事態を重く受け止め、筒井社長ら代表取締役3人に加えて取締役会長および副会長の基本報酬50％減額（2カ月間）や、代表取締役に対する今期賞与の全額不支給もあわせて発表された。

利益の25％を支えてきた稼ぎ頭たるロシア事業を失い、大きな衝撃を与える最悪のシナリオが現実化する中、JTはどこへ向かうのか。JTは11月19日夜9時から緊急の機関投資家向けの説明会を開き、今回の決断に至った背景と今後の戦略について、筒井社長が自ら説明した。

※本記事では、機関投資家向け説明会での筒井社長のコメントを交えながら、利益の4分の1を失う未曾有の危機下で、経営陣が下した苦渋の決断と「強気シナリオの全貌」について詳しく解説しています。