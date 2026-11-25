1/3 PAGES

「障害者雇用 仕事与えず 就労管理 仲介に丸投げ 大手企業など」。今年5月7日、読売新聞朝刊1面トップにこんな見出しが躍った。

業者が仲介し企業が直接雇用しているはずの在宅勤務の障害者が、実際には仕事を与えられないまま放置されていると告発する記事だった。1面だけで1000文字以上、社会面も合わせると3000文字を超える力の入った報じ方だった。

この記事で批判されたのは那覇市に本社を置くサンクスラボ。顧客企業の障害者雇用を仲介し、全国に約50カ所ある自社拠点や在宅で勤務させ、その対価として1人当たり月20万円ほどの「サポート費用」を受け取っていたという。

サンクスラボのような業態は「障害者雇用支援ビジネス（以下、雇用支援ビジネス）」と呼ばれる。業者が農園やサテライトオフィスなどの就労場所を用意し、利用企業はその場所を借り、雇用した障害者に働いてもらう仕組みだ。業者が障害者の採用や仲介、定着支援などのサービスを提供するケースが多い。

業者は仲介や施設運営のみに徹し、雇用する企業が障害者に業務指示や雇用管理などを行う限り違法ではない。サンクスラボが問題とされたのは、障害者に十分な業務指示をほとんど与えず、あった場合も企業側の関与が見られない、事実上の「雇用代行」となっていたからだ。

もっとも、当該記事はサンクスラボの行為「だけ」を問題としたわけではない。雇用支援ビジネスのあり方そのものにも疑問を投げかけるものだった。

法定雇用率上昇を追い風に急増

雇用支援ビジネスは急速に普及している。厚生労働省によると、同ビジネスを営む業者数は2023年3月末の23業者から25年10月末の46業者に、利用企業数は23年3月時点の1081社から25年10月時点の1802社へと共に大きく増加している。

背景には、障害者雇用を増やそうとする国の政策がある。