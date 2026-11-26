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INDEX 介護が学研の復活を牽引

BSの外にある家賃1210億円を懸念

高齢者が減る日もやってくる

「介護事業がこのまま伸び続け、例えば連結売上高の8割を占めるようになれば、高齢者が減っていくときにグループとして耐えられない」――。

11月13日、学研ホールディングス（HD）の宮原博昭社長は決算会見でそう語った。

教育出版でおなじみの同社が、この20年で収益柱の1つにまで成長させた中核子会社の扱いに頭を悩ませている。学研HDは10月、サービス付き高齢者住宅（サ高住）を全国展開する100％子会社・学研ココファンについて、株式売却に向けた入札プロセスを開始したことを認めた。イギリスのM＆A情報サイトMergermarketの報道を受けての公表だが、現時点で決定事項はなく、売却以外の選択肢も含めて検討しているという。

介護が学研の復活を牽引

04年設立のココファンは、学研HDが介護事業で成長する出発点となった同社最大の子会社だ。

ココファンが主力を担う高齢者住宅事業は現在、サ高住を中心に約260拠点・1万3700戸超を展開している。26年9月期は売上高510億円（前期比9.6%増）と連結の2割超を占め、営業利益は24億円（同8.8%増）。教育関連など全6事業の営業利益合計額（本社費用控除前）のうち、実に約4分の1を稼ぎ出す。

ココファンが生まれたころ、学研の主力である教育事業は低迷していた。少子化や教育環境の変化を受け、学習誌『学習』『科学』は09年に休刊を決め、採算の悪いほかの雑誌も整理。1991年に1726億円あった売上高は減少の一途をたどり、09年3月期には売上高778億円、営業損益4.9億円の赤字にまで落ち込んだ。

こうした苦境の中、学研HDはサ高住への投資を進めたうえ、18年には認知症グループホームを運営するメディカル・ケア・サービス（MCS）を買収。高齢者住宅と認知症グループホームを合わせた医療福祉セグメントは26年9月期に売上高959億円となり、全社の45%を占めるようになった。営業利益は同43億円で、教育事業の57億円に迫る勢いだ。

結果として、26年9月期の全社売上高は2103億円、営業利益は83億円で着地。まさに介護分野の成長が、全社の業績復活を牽引してきた形だ。入居率9割以上を維持し、これほど安定的な収益を生み出している“大黒柱”について、なぜ売却を検討しているのか。