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それは外交としては異様な光景だった。

アメリカのトランプ大統領がフィリピンのマニラに到着したのは11月17日の夕刻、ASEAN首脳会議の主要行事が終了した後だった。その後、日米豪印4カ国首脳会議（QUAD）やトランプ大統領を含む各国首脳の夕食会はトランプ大統領が宿泊するホテルで開かれた。そのため全員がASEANの会場からトランプ大統領の宿泊先のホテルに移動した。それはまるでアジア諸国の首脳がこぞってトランプ大統領に忠誠を誓っているかのような振る舞いに見える。

それほど議長国フィリピンの気遣いは徹底していた。トランプ氏が効率よく次の日程である中国・深圳でのAPEC首脳会議に向かえるよう日程を当初の予定から数日遅らせた。夕食会後にトランプ大統領が好きなファストフードのフライドチキンをホテルに送り届けるというもてなしまでしたのである。

トランプ大統領にとって今回のアジア訪問の最大のイベントは言うまでもなく深圳での習近平・中国国家主席、プーチン・ロシア大統領との3人の首脳会談だった。ASEAN首脳会議などは眼中になく、フィリピン訪問は寄り道でしかなかった。にもかかわらずフィリピンのマルコス大統領は至れり尽くせりの対応をせざるをえなかった。

だからといって、ASEAN各国がすべてをアメリカに委ねているわけではない。