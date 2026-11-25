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INDEX 日銀保有ETFからの売却益は国庫納付に

売却益を新たな財源に

日本銀行は10月の金融政策決定会合で、保有するETF（上場投資信託）の売却ペースを2025年9月に決めた1年当たり簿価3300億円から27年以降1年当たり簿価8600億円に加速すると決定した。26年1月以降の売却が市場に大きな影響を与えることなく円滑に推移したこと、株式市場の売買代金が拡大したことを日銀は売却ペース加速の理由に挙げた。この加速でETF売却完了までの期間は約112年から約43年に短縮する。

26年3月末時点で日銀保有ETFの簿価は約37.1兆円、時価は約94.2兆円で、約57.1兆円の含み益が生じていた。日銀保有ETFの大部分はTOPIX（東証株価指数）と日経平均株価に連動し、短期的には大きな振れを伴うものの、インフレ率2％が定着しようとしている日本では、長期的には上昇する可能性が高い。今後43年間の株価上昇により、含み益はさらに拡大し、それが売却によって徐々に実現していくと考えられる。また保有するETFから分配金収入も生じるため、売却が完了するまで日銀は分配金を通じても利益を得る。

日銀保有ETFからの売却益は国庫納付に

日銀の金融政策運営から生じた利益は税金などの必要経費を除いて国庫納付されることが日銀法で規定されている。したがって、日銀保有ETFから生じる売却益と分配金の大部分が税金分も含めて、将来にわたって、日本の財政をサポートすると考えられる。

以下のような仮定をおいて売却完了までの日銀保有ETFから日銀に生じる利益を試算した。