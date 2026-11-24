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エヌビディアの取締役会は、トランプ米大統領の圧力を受け、ジェンスン・フアン氏を最高経営責任者（CEO）に復帰させた。中国のスパイとされる人物を含む複数の相手との不倫が発覚し、同氏が辞任してから一転、復帰を認めた。

フアン氏の復帰により、市場を揺るがし、人工知能（AI）業界全体に衝撃を与えた激動の1週間は一つの節目を迎えた。AI業界は、半導体の供給から大規模なインフラ整備への資金提供まで、幅広くエヌビディアに依存してきた。

ハーベイ・ジョーンズ取締役会長は1週間足らず前に、フアン氏の私生活上の行動は同社の行動規範に反するとして、CEOへの復帰を否定していた。企業統治の専門家は、社内調査が完了していない中での取締役会の方針転換は、その独立性に疑問を投げかけると指摘した。

フアン氏の復帰を受けて米株式市場は上昇し、エヌビディア株は33％急伸。時価総額は9000億ドル以上増える勢いとなった。ただ、11月12日の辞任以降の下落を全て取り戻すには至っていない。

エヌビディアは声明で、米政府から得た情報に基づき、取締役会は「フアン氏の復帰は国家安全保障上のリスクをもたらさない」と確信していると説明。トランプ氏もCNBCとのインタビューでこの見解を支持した。