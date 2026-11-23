政治・経済・投資 【株価急伸】エヌビディア､ジェンスン･フアン氏を取締役社長兼CEOに即時復帰させると発表 1分で読める 公開日時：2026/11/23 23:39 会員登録で読める （写真：ロイター） ロイター 1/1 PAGES エヌビディアの取締役会は23日、ジェンスン・フアン氏を社長兼最高経営責任者（CEO）および取締役に即時復帰させると発表した。 これを受け、同社株は市場前取引で31％超急伸した。 この記事は会員限定です 残り 246文字 ログイン 無料会員登録 会員向けサービスの詳細 関連記事 本文の内容に基づいた記事をピックアップしています トランプが犯した｢大きな過ち｣－同盟国を軽視し中国に世界秩序の主導者を喧伝する場を与えた米中ロ首脳会談という茶番 NHK紅白｢知らない人ばかり｣｢ヒット曲あったっけ？｣ 今年も出場者に賛否…《昔はよかった論争》が起こる意外な理由 日経平均は6万円を大きく割り込んだが悲観するのはまだ早い､株価の｢底入れサイン｣が点灯する条件とは 熱海の｢週末木こり｣18人中､地元出身はたった1人…SEや保健師など本業を持つ人が､｢森の手入れ｣を副業として続けるワケ 新幹線で片道3740円､二拠点生活は本当に｢自由で豊か｣なのか…東京と熱海を10年往復した40代女性が､最後に手放したもの ｢かっこいい……｣女性社員を魅了する漢気社員がまさかの断髪…真意は？ 漫画｢サラリーマン金太郎｣（第1巻 第5話） ロイター この記事はいかがでしたか？ 仕事に役立つ 0 新たな気づき 0 もっと知りたい 0